Wybiera zły numer telefonu w Święto Dziękczynienia... i nawiązuje nietypową przyjaźń, która trwa już 10 lat.

W 2016 roku Wanda Dench, babcia z Arizony, przez pomyłkę wysłała SMS-a z zaproszeniem na Święto Dziękczynienia do Jamala Hintona, 17-letniego nastolatka, zamiast do swojego wnuka. Wzruszona jego żartobliwą odpowiedzią, powitała go przy stole, przypieczętowując przyjaźń, która trwa już 10 lat.

Błąd, który zmienił wszystko

Wanda Dench wysłała SMS-a pod zły numer i otrzymała następującą odpowiedź od Jamala Hintona: „Kim jesteś?” . Odpowiedziała: „Twoją babcią!” i zdjęciem selfie. Jamal Hinton wysłał następnie swoje: „Nie jesteś moją babcią, ale czy mogę i tak przyjść?”. Zgodziła się, wierna duchowi babć, które karmią wszystkich. To, co mogło pozostać prostą anegdotą, stało się tradycją: co roku Jamal wraca, aby zjeść obiad z okazji Święta Dziękczynienia z Wandą i jej rodziną.

Natychmiastowe i trwałe połączenie

Podczas pierwszego posiłku w Święto Dziękczynienia więź między siedemdziesięciolatką a nastolatką była natychmiastowa. Pomimo choroby Wandy (rak piersi) i straty męża, spotykali się co roku w Święto Dziękczynienia, dzieląc się posiłkami, grami i wdzięcznością przy rodzinnym stole. Ich przypadkowe spotkanie przerodziło się w prawdziwą przyjaźń, którą miliony internautów, poruszonych tą historią o niespodziewanej życzliwości i więzi nawiązanej przypadkiem, celebrowały.

Szczęśliwego Święta Dziękczynienia‼️‼️2016-2026 🎬10 lat później‼️ pic.twitter.com/24iJ1Ixuwp — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 28 listopada 2025 r

Tradycja, która inspiruje świat

Jamal co roku publikuje relację z ich spotkania na X (dawniej Twitterze), poruszając miliony ludzi: „To przeznaczenie” – zwierza się Wanda. Nawet wirtualnie, podczas chemioterapii, ich więź trwa, organizując rozmowy i podtrzymując płomień przyjaźni zrodzony z przypadkowej rozmowy telefonicznej. Z czasem ich historia staje się symbolem nadziei: że dobroć może zrodzić się w każdej chwili, nawet z wiadomości wysłanej przez pomyłkę. I co roku, gdy nadchodzi Święto Dziękczynienia, ich wspólne zdjęcie przypomina światu, że rodzina również może sama decydować o sobie.

Poza prostą, wirusową anegdotą

Ta historia wykracza poza media społecznościowe: Wanda robi sobie tatuaż z pomocą Jamala, a on sam zostaje trenerem koszykówki i gospodarzem programu. Ich szczera przyjaźń, symbol jedności w podzielonym świecie, jest nawet tematem filmu Netflixa w produkcji. I choć ich codzienne życie ewoluuje, jedno pozostaje: ta cicha obietnica, że będą tam dla siebie nawzajem. Każde zdjęcie, każdy wspólny śmiech przypomina, że niektóre więzi nie są wynikiem więzów krwi, a wszystko dobroci i przypadku. Zwykła pomyłka, która po latach wciąż inspiruje tych, którzy wciąż marzą o nieoczekiwanych i głęboko ludzkich relacjach.

Wesołego Święta Dziękczynienia od MOJEJ RODZINY dla Waszej 💞 Wszyscy życzymy @dench_wanda szybkiego powrotu do zdrowia. 9. klasa nie poszła zgodnie z planem, ale wrócimy lepsi niż kiedykolwiek na 10. klasę. Do zobaczenia w przyszłym roku! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 29 listopada 2024 r

Krótko mówiąc, prosta wiadomość SMS wysłana na niewłaściwy numer rozpaliła więź, która przetrwała próbę czasu, trudności i różnice pokoleniowe. Dziesięć lat później Wanda i Jamal udowadniają, że pozornie nieistotny gest może otworzyć drzwi do głębokiej przyjaźni, która potrafi rozgrzać serca równie mocno, jak świąteczny posiłek. Ich historia przypomina nam, że najpiękniejsze spotkania zdarzają się czasem tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy – i że Święto Dziękczynienia, ostatecznie, celebruje przypadek w równym stopniu, co wdzięczność.