Zmęczenie przed trzydziestką: dlaczego pokolenie Z marzy o ucieczce od pracy na etacie

Mając zaledwie 30 lat, powinieneś być u szczytu energii… a jednak wielu przedstawicieli Pokolenia Z już czuje się wyczerpanych. Wyczerpanie psychiczne, rozczarowanie zawodowe i tęsknota za czymś innym: tradycyjny model etatowy nie jest już tak atrakcyjny. Analiza tego pokoleniowego niezadowolenia ujawnia wiele na temat naszego stosunku do pracy.

Wczesne zmęczenie, które pojawia się i wpływa na ciało i umysł.

Pokolenie Z wchodzi na rynek pracy z niekiedy nadmierną świadomością. Podczas gdy ich starsi akceptowali po prostu „bycie na luzie”, ci młodzi dorośli są bardziej wyczuleni na swoje ograniczenia fizyczne i emocjonalne. A ich ciała mówią same za siebie: chroniczny stres, ciągłe napięcie psychiczne, uczucie wyczerpania, zanim jeszcze na dobre się zacznie.

Liczby mówią same za siebie . Prawie co drugi młody człowiek twierdzi, że jest zestresowany przez większość czasu, a praca jest na szczycie listy źródeł lęku. Długie godziny pracy, presja związana z wynikami, brak uznania: codzienność zawodowa jest często postrzegana jako gehenna, a nie przestrzeń do rozwoju osobistego. Do tego dochodzi ciągła niepewność zatrudnienia, która utrudnia spokojne planowanie przyszłości. W rezultacie zmęczenie staje się strukturalne, utrwalone, niemal znormalizowane.

Wypalenie wyraża się w odmowie zużycia i rozdarcia

Uderzające jest tempo. Wypalenie zawodowe nie czeka już 15 lat po rozpoczęciu kariery, by wkroczyć w życie pracowników: czasami pojawia się już od pierwszych doświadczeń zawodowych. W obliczu tego przyspieszonego zużycia, pokolenie Z nie poddaje się. Wybiera ochronę zamiast poświęcenia.

Odrzucenie pracy w 100% stacjonarnej wyraźnie ilustruje to stanowisko. Zdecydowana większość młodych ludzi deklaruje gotowość do odejścia z pracy, jeśli zostaną poddani sztywnym ramom, które uzna się za niekompatybilne z ich zdrowiem psychicznym. Nie chodzi tu o brak chęci do pracy, ale o wyraźną chęć uszanowania własnego tempa, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i ogólnego dobrostanu.

Ciche rezygnowanie: wyznaczanie granic bez poczucia winy

W tym kontekście pojawiło się „ciche odejście”. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie chodzi o lenistwo, ale o przeorientowanie. Wykonywanie swoich obowiązków – tak. Nadmierne dostosowywanie się, zaniedbywanie siebie, wyczerpywanie się dla firmy, która nie odwzajemnia tych uczuć – nie. To dystansowanie się od nadmiernego inwestowania jest bezpośrednią odpowiedzią na kulturę pośpiechu i praktyki zarządzania postrzegane jako toksyczne. Dla wielu młodych ludzi praca bez poświęcania się staje się aktem szacunku dla siebie, swojego ciała i zdrowia psychicznego. Formą pozytywnego nastawienia do ciała i umysłu, przeniesioną do świata zawodowego.

Odejść, by odnaleźć siebie na nowo: nowe ścieżki

Od czasu pandemii liczba dobrowolnych odejść znacznie wzrosła. Freelancing, zmiany kariery, celowe przerwy: pokolenie Z poszukuje innych ścieżek. Sens stał się centralnym kompasem. Praca w firmie, której wartości społeczne lub środowiskowe są sprzeczne z ich własnymi, jest obecnie nie do pomyślenia dla dużej części młodych profesjonalistów.

Gdy sens zanika, następuje rezygnacja. Czasem dyskretna, czasem spektakularna. Zjawisko „głośnego odejścia”, tych hałaśliwych i buntowniczych odejść, odzwierciedla gniew, ale także potrzebę głębokiej spójności. Praca, owszem, ale nie za wszelką cenę.

Elastyczność, niezbędny warunek równowagi

Praca zdalna, czterodniowy tydzień pracy, elastyczne godziny pracy: dla pokolenia Z elastyczność nie jest bonusem, lecz czymś oczywistym. Kontrola nad swoim czasem pozwala im szanować swoje potrzeby fizyczne, poziom energii i życie osobiste. Ta kontrola jest postrzegana jako niezbędna dla zdrowej i zrównoważonej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W obliczu tego sztywne zarządzanie wydaje się przestarzałe, a nawet alienujące. Krążące w mediach społecznościowych nagrania pracowników odchodzących z własnej woli to jedynie widoczny przejaw głębokiego odrzucenia autorytarnych modeli.

Duże wyzwanie dla firm

Aby przyciągnąć i zatrzymać pokolenie Z, firmy muszą się przekształcić. Urlop poświęcony zdrowiu psychicznemu, życzliwe przywództwo, szczere słuchanie, uznanie, wspieranie osobistych projektów: te czynniki nie są już drugorzędne.

Krótko mówiąc, pokolenie Z nie szuka tylko pensji, ale życia zawodowego zgodnego z jego wartościami, pełnego szacunku zarówno dla ciała, jak i umysłu. Bez szybkiej adaptacji tradycyjne zatrudnienie grozi utratą całego pokolenia utalentowanych ludzi, którzy teraz nie chcą się wysilać, by zarobić na życie.