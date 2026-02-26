Jak temu ekspatowi udaje się mieszkać w pięciogwiazdkowym hotelu za kwotę niższą od kosztu wynajmu?

Przeprowadzka do innego kraju w celu zaoszczędzenia pieniędzy nie jest już niczym niezwykłym. Jednak zamiana standardowego mieszkania na apartament w pięciogwiazdkowym hotelu w cenie wynajmu jest intrygująca. To jednak śmiały krok brytyjskiej ekspatki – @diamantelv na Instagramie – która w pełni akceptuje swój styl życia.

Pożądany wyjazd daleko od Wielkiej Brytanii

Znana z udziału w programie „Love Island”, Diamanté Laiva (@diamantelv) postanowiła opuścić Wielką Brytanię i osiedlić się w Azji Południowo-Wschodniej. W mediach społecznościowych dzieli się stylem życia, o którym marzy wielu młodych ludzi: twierdzi, że mieszka w luksusowym hotelu za około 500 dolarów miesięcznie, czyli około 420 euro.

W filmie prezentuje swój jasny apartament z w pełni wyposażoną kuchnią, przytulnym salonem i niezakłóconym widokiem na miasto. Regularne sprzątanie zwalnia ją z wielu obowiązków domowych. Według niej, taki styl życia kosztuje ją mniej niż poprzednie mieszkanie w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego tak niska cena?

Koszty życia różnią się znacząco w zależności od kraju. Niektóre miasta w Azji Południowo-Wschodniej oferują znacznie niższe ceny niż w Europie Zachodniej, zarówno za mieszkania, jak i codzienne usługi. Chociaż dokładny adres nie został oficjalnie potwierdzony, niektórzy komentatorzy internetowi wskazują na Da Nang w Wietnamie. To nadmorskie miasto słynie z przyciągania ekspatów i pracowników zdalnych dzięki połączeniu nowoczesnych udogodnień, przyjemnego otoczenia i umiarkowanych cen.

W niektórych destynacjach turystycznych hotele oferują atrakcyjne ceny miesięczne za pobyty długoterminowe, zwłaszcza poza szczytem sezonu. Dla hotelu gwarantuje to stabilny poziom obłożenia. Dla Ciebie wybór tej opcji może oznaczać komfort na najwyższym poziomie w negocjowanej cenie.

Usługi godne pobytu w ramach wellness

Według jej wpisów, cena obejmuje dostęp do licznych udogodnień: spa, saun, basenu i stref relaksu. Diamanté Laiva (@diamantelv) wspomina o kilku saunach i różnorodnych gabinetach odnowy biologicznej. Wyjaśnia również, że regularnie jada w jednej z hotelowych restauracji, podziwiając panoramę miasta. Basen, czynny wieczorami, ma być jednym z czynników decydujących o wyborze.

Pewnie potrafisz sobie wyobrazić to uczucie: kończysz dzień kilkoma okrążeniami w basenie, a potem wracasz do nieskazitelnie czystego apartamentu. Tego rodzaju treści pobudzają zbiorową wyobraźnię. Pomysł zastąpienia tradycyjnego wynajmu pakietem all-inclusive trafia do coraz większej liczby osób poszukujących swobody i optymalizacji budżetu.

Trend napędzany pracą zdalną

Jego doświadczenie wpisuje się w szerszy trend: strategiczną ekspatriację. Wraz z rozwojem pracy zdalnej wielu specjalistów wybiera miejsca, w których mają większą siłę nabywczą. Niektóre regiony Azji Południowo-Wschodniej, a także Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej są często wymieniane ze względu na połączenie umiarkowanych kosztów życia, przyjemnego klimatu i infrastruktury sprzyjającej freelancerom.

Jednak za inspirującymi obrazami kryją się również praktyczne aspekty: wizy, ubezpieczenie zdrowotne, podatki i adaptacja kulturowa. Media społecznościowe często prezentują idylliczne krajobrazy, ale każdy projekt emigracyjny zasługuje na staranne przemyślenie.

Między inspiracją a rzeczywistością

Reakcje na jej filmy są entuzjastyczne. Wielu deklaruje gotowość do spróbowania. Należy jednak pamiętać, że ceny hoteli różnią się w zależności od sezonu, długości pobytu i wszelkich uzgodnień. To, co jest możliwe w danym czasie w danym mieście, nie jest uniwersalną regułą.

Co więcej, mieszkanie w hotelu oferuje elastyczność i usługi wliczone w cenę, ale niektórzy mogą preferować stabilność tradycyjnego zakwaterowania. Historia Diamanté Laivy (@diamantelv) pokazuje przede wszystkim, że istnieją różne sposoby na życie na świecie, w zależności od priorytetów i strategii.

Ostatecznie, za apartamentem ze spa i basenem kryje się refleksja nad kosztami życia i możliwościami oferowanymi przez określone konteksty ekonomiczne. To zaproszenie do poszerzania horyzontów, przy jednoczesnym planowaniu każdego kroku z jasnym namysłem.