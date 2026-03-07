W mediach społecznościowych „turystyka ubóstwa” uprawiana przez influencerów wywołuje niepokój.

W gospodarce uwagi, która dominuje w mediach społecznościowych, niektóre treści przyciągają miliony wyświetleń, przedstawiając ubóstwo lub niepewne warunki życia. Jednak te obrazy wywołują również narastający niepokój. Wielu badaczy i obserwatorów mówi obecnie o „turystyce ubóstwa” lub „pornografii ubóstwa”, opisując treści, które przekształcają sytuacje ubóstwa w widowisko dla odbiorców online.

„Turystyka ubóstwa” – zjawisko badane przez naukowców

Koncepcja ta nie jest nowa. W literaturze naukowej termin „turystyka slumsów” odnosi się do zorganizowanych wizyt w biednych lub zmarginalizowanych dzielnicach, często przedstawianych jako alternatywne doświadczenia turystyczne. Naukowcy wyjaśniają, że zjawisko to znacznie nasiliło się w ostatnich dekadach i stanowi obecnie odrębny obszar badań w ramach turystyki i studiów miejskich. Badania nad „turystyką slumsów” znacznie rozwinęły się w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a obecnie koncentrują się na jej skutkach ekonomicznych, społecznych i etycznych.

Tradycja ta sięga XIX wieku, kiedy to przybysze z zamożnych warstw społecznych podróżowali do biedniejszych dzielnic miast takich jak Londyn czy Nowy Jork, aby przyjrzeć się warunkom życia mieszkańców. Obecnie wizyty te odbywają się w wielu regionach świata, przede wszystkim w Republice Południowej Afryki, Indiach, Kenii i Brazylii.

[osadź]https://www.tiktok.com/@ettevi_wanderlust/video/7611331190200552734[/osadź]

Kiedy media społecznościowe zamieniają ubóstwo w treść wirusową

Wraz z rozwojem YouTube'a, TikToka i Instagrama, praktyki te nabrały nowego wymiaru. Wizyty w zaniedbanych dzielnicach są teraz filmowane i szeroko rozpowszechniane. Filmy pokazują na przykład twórców eksplorujących slumsy, przeżywających „dzień przetrwania” w ubogich dzielnicach lub rozdających pieniądze mieszkańcom na wizji. Tego typu treści są czasami oskarżane o wykorzystywanie ubóstwa do generowania zaangażowania i przychodów z reklam.

Niektórzy badacze nazywają to „pornografią ubóstwa” – terminem używanym do opisania medialnych wizerunków ubóstwa, które mają na celu wywołanie silnej reakcji emocjonalnej lub przyciągnięcie uwagi. Według licznych analiz, obrazy te mogą sprowadzać złożoną rzeczywistość społeczną do klisz lub uproszczonych narracji. Media społecznościowe również odgrywają rolę w szerokim rozpowszechnianiu tych obrazów, które mogą być udostępniane i komentowane przez miliony użytkowników.

Często cytowanym przykładem są brazylijskie fawele

Brazylia jest jednym z najdokładniej zbadanych przykładów w badaniach nad turystyką ubóstwa. W Rio de Janeiro niektóre fawele – ubogie dzielnice charakteryzujące się wyraźnymi nierównościami społecznymi – stały się atrakcjami turystycznymi. Od kilkudziesięciu lat organizowane są tam wycieczki z przewodnikiem, szczególnie w dzielnicach takich jak Rocinha, jedna z największych faweli w kraju.

Badanie przeprowadzone przez socjolog Biancę Freire-Medeiros pokazuje, że tego typu wycieczki mogą przyciągać do niektórych dzielnic nawet kilka tysięcy turystów miesięcznie. Są one jednak bardzo kontrowersyjne. Naukowcy wskazują , że ubóstwo może być wykorzystywane jako atrakcja turystyczna, co rodzi pytania o reprezentację mieszkańców i rzeczywiste korzyści dla lokalnych społeczności.

Niektóre badania wskazują również, że trasy turystyczne są czasami organizowane przez podmioty spoza społeczności, z predefiniowanymi trasami, które nie zawsze odzwierciedlają codzienną rzeczywistość mieszkańców. W takich przypadkach turyści mogą przejeżdżać przez dzielnice lub zatrzymywać się w określonych punktach, co przyczynia się do przekształcania tych przestrzeni w punkty widokowe.

[osadź]https://www.tiktok.com/@wilawilaxo/video/7479495112226262318?q=poverty%20tourism&t=1772798167113[/osadź]

Między świadomością a podglądactwem

Badacze podkreślają jednak, że problem jest złożony. Niektóre inicjatywy turystyczne oparte na społecznościach lokalnych dążą do stworzenia bardziej zrównoważonych modeli, w których lokalni mieszkańcy bezpośrednio uczestniczą w organizacji wycieczek i czerpią korzyści z udziału w przychodach. Niemniej jednak granica między podnoszeniem świadomości a wykorzystywaniem pozostaje kluczowa w debacie.

Analiza skupiająca się na etyce turystyki w ubogich dzielnicach podkreśla, że „praktyki te mogą wzmacniać dynamikę władzy między turystami a mieszkańcami, szczególnie gdy ubóstwo staje się obiektem obserwacji lub ciekawości”. Naukowcy wskazują również, że „obrazy rozpowszechniane w internecie mogą wpływać na postrzeganie tych dzielnic i ich mieszkańców, czasami wzmacniając stereotypy”.

Debata wokół „turystyki ubóstwa” ilustruje napięcia związane z reprezentacją nierówności w przestrzeni cyfrowej. Podczas gdy niektóre treści deklarują podnoszenie świadomości na temat często niewidocznych realiów społecznych, inne oskarżane są o przekształcanie niestabilności w spektakl mający na celu generowanie oglądalności. W dobie mediów społecznościowych te pytania etyczne stają się tym ważniejsze, że obrazy rozpowszechniane przez twórców treści mogą docierać do odbiorców na całym świecie i wywierać trwały wpływ na postrzeganie całych społeczności.