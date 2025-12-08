Popular nos anos 90, esse penteado icônico está fazendo um retorno inesperado.

O corte pixie, esse corte curto e ousado popularizado na década de 1990 por ícones como Kate Moss, Winona Ryder e Liv Tyler, está fazendo um retorno triunfal em 2025. Símbolo de rebeldia e elegância moderna, ele está dominando as passarelas, as redes sociais e os salões de beleza, impulsionado por uma onda grunge nostálgica.

Origens e auge nos anos noventa

Criado na década de 1950 com Audrey Hepburn em "A Princesa e o Plebeu" (Roman Holiday), o corte pixie atingiu seu auge nos anos 90. Twiggy, Naomi Campbell e as it-girls da época o tornaram um item indispensável, combinando androginia e feminilidade. Este corte curto, mais comprido no topo e repicado nas laterais, personifica o espírito livre e ousado da década.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por cropped2perfection (@cropped2perfection)

Por que esse retorno inesperado?

Até 2025, o Pinterest previu um aumento nas buscas por tendências dos anos 90, impulsionado pela estética grunge e despojada que destronou o visual "certinho". Variações como o corte pixie, jovial ou assimétrico, eram populares por sua praticidade e efeito rejuvenescedor, ideais para emoldurar o rosto e realçar os traços.

As estrelas que o usam hoje

Emma Stone causou sensação com um corte pixie nostálgico inspirado em Winona Ryder, enquanto Halle Berry e Scarlett Johansson provaram sua versatilidade atemporal. Rock, glamouroso ou estruturado, ele se adapta a todos os estilos, da passarela da Hermès ao tapete vermelho.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

O corte pixie dos anos 90 não é apenas um revival: é uma declaração de estilo, praticidade e confiança que rejuvenesce e liberta. Pronta para se jogar de cabeça e fazer esse retorno triunfal?