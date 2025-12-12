Search here...

Eis o truque que as mulheres coreanas usam todas as noites para ter uma pele radiante.

Cuidado
Léa Michel
O truque favorito das mulheres coreanas para uma pele radiante é o método de dupla limpeza, usado todas as noites. Consiste em limpar o rosto em duas etapas: primeiro com um óleo de limpeza e, em seguida, com um limpador à base de água ou espuma. Esse ritual, enraizado na tradição coreana, remove profundamente a maquiagem, a poluição, o sebo e as impurezas solúveis em água acumuladas durante o dia, preservando a barreira cutânea.

As duas etapas da limpeza dupla

  • Primeiro passo: aplique um óleo de limpeza na pele seca, massageie suavemente para dissolver maquiagem, protetor solar e poluentes e, em seguida, enxágue.
  • Segundo passo: use um produto de limpeza à base de água (gel, espuma ou creme) para remover o suor, a poeira e qualquer resíduo, e depois enxágue novamente.

Esta etapa prepara a pele para receber melhor os tratamentos subsequentes (séruns, hidratantes), ao mesmo tempo que realça a luminosidade e a pureza da tez.

Dicas de aplicação

Recomenda-se realizar essa dupla limpeza todas as noites e, possivelmente, pela manhã, caso você tenha pele mista a oleosa. Certifique-se de escolher produtos adequados ao seu tipo de pele em cada etapa para manter o equilíbrio e evitar o ressecamento.

Benefícios comprovados

Limpeza dupla:

  • Desobstrui os poros e previne o aparecimento de imperfeições.
  • Proporciona pureza e luminosidade à pele.
  • Otimiza a penetração dos ingredientes ativos em produtos de cuidados com a pele aplicados posteriormente.
@koocat A dupla limpeza é tão satisfatória @iUNIK @iunik_us_official#iunik #iunikskincare #beginnerskincare #doublecleansing #calendulacleansingoil #iunikcleansingoil #glassskin #affordableskincare #koreanskincare ♬ Aesthetic Vibes - sxldi

Graças a essa disciplina diária, muitas mulheres coreanas têm uma pele clara, luminosa e uniforme.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
