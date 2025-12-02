Search here...

Este ritual japonês pós-banho aumenta o brilho da pele sem esforço.

Cuidado
Léa Michel
Um ritual japonês pós-banho muito preciso, baseado em pesquisas dermatológicas, permite aumentar a luminosidade e a hidratação da pele sem esforço. Um estudo japonês recente mostra que aplicar hidratante respeitando certos parâmetros derivados da fisiologia da pele otimiza significativamente seus efeitos.

O princípio do ritual

O estudo realizado no Japão buscou determinar o método ideal de aplicação de hidratante, com base nas funções naturais da pele. Os pesquisadores mediram a hidratação do estrato córneo (SCW) em indivíduos saudáveis, considerando o momento, a quantidade e a frequência de aplicação. Aqui estão os principais resultados:

  • Aplicar o tratamento imediatamente após o banho (dentro de 5 minutos) permite que a pele retenha mais água do que se você esperar 90 minutos.
  • Utilizar uma dose suficiente, igual ou superior a 1 mg/cm², proporciona melhores resultados do que uma dose inferior.
  • Realizar essa ação duas vezes ao dia (manhã e noite) é mais eficaz do que apenas uma vez.
  • Numa segunda parte, este protocolo de aplicação duas vezes ao dia foi aplicado a pacientes com pele seca durante 8 semanas: a pele ficou significativamente mais hidratada e os marcadores de irritação cutânea (tripsina, desmogleína 1) foram regulados.

Instruções de operação ideais

Para seguir este ritual japonês, você precisa:

  • Aplique o tratamento hidratante nos 5 minutos seguintes ao banho (quando a pele está mais permeável e receptiva).
  • Priorize uma boa quantidade de hidratante (1 a 2 mg de creme por cm²).
  • Repita de manhã e à noite para obter o máximo efeito.

Este protocolo, validado pela fisiologia da pele, melhora a luminosidade, a suavidade e a função de barreira da pele, tudo de uma forma simples e acessível a todos, independentemente do tipo de pele.

O estudo realizado por pesquisadores japoneses destaca, portanto, a importância do momento e da regularidade nos cuidados diários, confirmando que uma ação bem direcionada, realizada logo após o banho, tem benefícios muito superiores à rotina clássica.

Este creme de ácido hialurônico premiado já é um sucesso.
Collagène marin : l’allié discret pour l’élasticité de la peau et le soutien articulaire

Este creme de ácido hialurônico premiado já é um sucesso.

Um creme hidratante francês com ácido hialurônico está se destacando como um dos produtos de skincare indispensáveis da...

Com classificação 100/100 no Yuka, esses cremes são uma surpresa!

Alguns produtos chamam a atenção, e outros causam verdadeiro alvoroço nas prateleiras de beleza. É exatamente o que...

