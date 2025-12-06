O poder mágico dos filmes do Ghibli na sua saúde (e a ciência confirma)

Além de despertar nossa criança interior e incutir valores sólidos, os filmes do Studio Ghibli são antídotos ao nosso alcance. Um novo estudo confirma isso: esses filmes de animação oníricos, que levantam questões existenciais e convidam à introspecção, fazem bem à nossa saúde. E se o nosso querido Totoro se tornasse nosso novo terapeuta?

Os filmes do Ghibli, uma fonte inesgotável de felicidade.

Esses filmes poéticos de Miyazaki não são como outras obras. Eles nos transportam para um mundo encantado, feito de metáforas visuais e povoado por personagens cativantes. Nos perdemos neles com prazer após um dia difícil. Clareamos nossas mentes na companhia da Princesa Mononoke, Kiki ou Ponyo. Os filmes do Studio Ghibli são como as madeleines de Proust na telinha. São quase uma questão de urgência mental quando tudo está dando errado, e nestes tempos incertos, os filmes do Ghibli são essenciais. Se acreditarmos em um estudo recente, eles deveriam até mesmo ser incluídos no kit de sobrevivência do governo.

Embora os filmes do Studio Ghibli talvez não façam milagres, eles oferecem um alívio reconfortante para nossas vidas agitadas. Essa é a conclusão de um estudo publicado no "Journal of Medical Internet Research". Não é de se admirar que, nestes tempos deprimentes, sejamos mais atraídos pelos filmes do Ghibli do que por thrillers arrepiantes ou blockbusters frenéticos. Embora os médicos ainda não possam prescrever filmes do Ghibli junto com vitamina C, os pesquisadores certamente confirmam nossa escolha pela Netflix.

O método utilizado? Eles dividiram 500 estudantes em quatro grupos: jogadores hiperconectados, fãs que maratonam filmes do Studio Ghibli, multitarefas (que fazem as duas coisas ao mesmo tempo) e um grupo de controle… que literalmente não fazia nada. Em seguida, os pesquisadores avaliaram seus níveis de calma, produtividade e felicidade por meio de um questionário bastante detalhado. O resultado: os filmes encantadores do Studio Ghibli são remédios para a tristeza e a melancolia. O mundo onírico de Miyazaki "pode ter uma capacidade única de evocar nostalgia e promover uma sensação de felicidade em espectadores de todas as idades".

O poder infinito da nostalgia

Os filmes do Studio Ghibli têm a capacidade única de elevar até mesmo as atividades mais simples do dia a dia. As cenas mais banais ganham uma qualidade incrivelmente poética. Uma refeição em família se transforma em um banquete de dar água na boca, enquanto um simples passeio pelo campo se transforma em uma aventura emocionante. "Ao transformar momentos comuns em algo mágico , as obras de Miyazaki despertam um desejo universal por inocência e encantamento infantil", explicam os autores do estudo.

Em resumo: os filmes do Studio Ghibli nos reconectam com nossa criança interior. Melhor ainda, eles nos permitem esquecer, durante a exibição, nossas responsabilidades estressantes. Longe de serem obras superficiais ou sem sentido como alguns outros desenhos animados voltados para crianças pequenas, os filmes do Ghibli nos enriquecem espiritualmente e lançam luz sobre nossas inquietações. Eles incentivam sutilmente a introspecção, e isso é precioso em um mundo falsamente individualista onde não sabemos mais como nos ouvir. "Os jovens lidam com o estresse e a tristeza aprofundando sua curiosidade, sua paz interior e seu senso de propósito", explicam os pesquisadores.

Esses filmes do Ghibli têm o maior impacto.

Os filmes do Studio Ghibli funcionam como um remédio contra a melancolia do inverno. No entanto, alguns filmes de Miyazaki provocam uma descarga de dopamina maior do que outros. É o que revela este estudo esclarecedor. "O Serviço de Entregas da Kiki" e "Meu Vizinho Totoro" deveriam estar no topo da nossa lista de filmes. Por quê? Porque são clássicos cult, imperdíveis pelo menos uma vez na vida, mas acima de tudo porque abordam emoções poderosas como medo e tristeza para "fortalecer relacionamentos, contribuir para a comunidade e experimentar uma alegria serena".

Melhor ainda: pesquisadores explicam que o efeito positivo dos filmes do Ghibli é amplificado dez vezes quando combinado com um videogame de mundo aberto, como "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Basicamente, a combinação perfeita para combater a tristeza seria... seu filme favorito do Ghibli + um tempinho jogando Zelda.

Os fãs da Disney podem abandonar suas princesas extravagantes para passar um tempo com a bruxa desastrada e a criatura grande e barriguda. No fim das contas, os filmes do Ghibli são como um cobertor aconchegante ou um bom chocolate quente para o nosso humor.