Esta cortina simples da IKEA pode te ajudar a economizar bastante na conta de gás.

Com temperaturas que mal chegam a 0°C, o frio invade a casa, obrigando você a aumentar o aquecimento. Se você também mora em uma casa mal isolada, isso se torna um verdadeiro ralo de dinheiro. Mas não há como passar o inverno tremendo de frio, improvisando um casaco com cobertores ou vivendo com bolsas de água quente grudadas no corpo. Uma cortina da IKEA pode mudar tudo.

As janelas nem sempre são muito bem isoladas.

Nas últimas semanas, o inverno tem se feito sentir. A neblina densa paira no céu, obscurecendo a paisagem, a geada congela a vista e as temperaturas gelam a pele. Esse frio polar penetra na casa por todos os poros e se insinua em nossos lares como um intruso invisível. Casas mais antigas deixam o frio entrar e não estão preparadas para o inverno. Não é incomum sentir o ar entrando por uma fresta na janela ou uma abertura na porta. Quando se vive em uma casa mal isolada, mesmo que o aquecimento esteja ligado no máximo, a temperatura interna não sobe, mas o valor da conta de luz certamente aumenta.

O chão é tão frio quanto uma pista de gelo, e as refeições são feitas vestindo suéter, fleece e um cobertor macio. Praticamente é preciso se vestir como se fosse para as montanhas para andar pela casa. Logo você estará lavando a louça de botas de esqui e limpando com um cachecol de lã. Em resumo, a casa se assemelha a um iglu. As janelas, mesmo fechadas, são o cerne desse problema térmico. Segundo a Ademe (Agência Francesa para a Transição Ecológica), elas são responsáveis por 10 a 20% da perda de calor.

E não precisa trocar todas as janelas da sua casa nem fazer grandes obras de isolamento para parar de tremer de frio no sofá. A solução está na Ikea e custa menos de 40 euros. Suficiente para aumentar a temperatura da sua casa em alguns graus e permitir que você tire algumas camadas de roupa.

Uma cortina da IKEA que bloqueia correntes de ar.

As cortinas geralmente são usadas para preencher um vazio em um cômodo ou para dar vida onde ela está faltando. No entanto, estas cortinas blackout da Ikea, com o nome inusitado de MAJGULL, fazem mais do que apenas decorar janelas ou complementar a decoração. Quando fechadas, elas funcionam como barreiras contra o frio.

A MAJGULL destaca-se pelo seu tecido denso e espesso. Este material funciona como uma barreira adicional entre o interior e o exterior. Colocada em frente a uma janela, mas também em frente a uma porta mal isolada ou a uma janela saliente, ajuda a retardar a troca de ar frio e a reter o calor produzido no interior da casa. Como resultado, o ambiente arrefece mais lentamente e a sensação de conforto dura mais tempo. Melhor ainda: o aquecimento não funciona em potência máxima desnecessariamente.

Melhor temperatura e apelo estético.

Além da sua função térmica, a cortina MAJGULL cumpre outro requisito essencial: a estética. Disponível em várias tonalidades discretas e elegantes, ela traz instantaneamente uma sensação de aconchego e suavidade ao ambiente. Os tecidos encorpados têm o poder visual de "aquecer" um espaço, mesmo antes do sistema de aquecimento ser ligado.

Esta cortina combina perfeitamente com diversos estilos de decoração, do minimalismo escandinavo a ambientes mais acolhedores e convidativos. Ela une praticidade e estética, melhorando o conforto térmico e valorizando o espaço.

Num contexto em que nos esforçamos por consumir menos, mas melhor, a MAJGULL destaca-se como uma solução inteligente: acessível, fácil de instalar e durável. Mais uma prova de que, por vezes, as ações mais simples são também as mais eficazes para cuidar da sua casa… e do seu orçamento.