Por que essas imagens da natureza e do sol estão se multiplicando nas redes sociais em pleno inverno?

Verde
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nam Quân Nguyễn/Pexels

Diante da melancolia do inverno, muitas pessoas nas redes sociais compartilham mais fotos de paisagens ensolaradas, flores e cenas da natureza para alegrar seus feeds de notícias. Esse fenômeno, observado todos os anos nesta época, pode ser explicado por diversos fatores psicológicos e sociais.

Uma resposta à falta de luz e ao baixo moral.

O inverno é frequentemente associado à menor incidência de luz solar, o que pode afetar o humor e os níveis de energia das pessoas. Pesquisadores da área da psicologia demonstraram que a interação entre a luz solar, o relógio biológico e o humor é complexa, e que a falta de luz pode contribuir para uma piora do humor em algumas pessoas.

Nesse contexto, imagens de sol, vegetação ou paisagens luminosas nas redes sociais funcionam como um antídoto visual para a monotonia do inverno: elas nos lembram da primavera e despertam emoções positivas.

O efeito reconfortante das imagens da natureza

De acordo com pesquisas psicológicas , a simples observação de imagens da natureza pode ser suficiente para melhorar o bem-estar emocional e reduzir o estresse. Essa resposta positiva é parcialmente explicada por teorias como a Teoria da Redução do Estresse e a Teoria da Restauração da Atenção, que enfatizam que as cenas naturais acalmam a mente e restauram a atenção.

Estudos demonstraram que fotos da natureza evocam mais sentimentos de paz, alegria e esperança do que imagens urbanas ou neutras, o que pode explicar por que elas são particularmente populares durante períodos frios ou sombrios.

Uma forma de cultivar o otimismo coletivo

Nas redes sociais, essas postagens não são apenas uma forma de compartilhar imagens bonitas; elas também participam de uma espécie de ritual coletivo para nos ajudar a esperar pela primavera. Ao relembrar caminhadas ensolaradas do passado ou imaginar as que virão, as pessoas criam uma espécie de "contagem regressiva visual" para os dias mais quentes.

Esse fenômeno é ainda mais amplificado, pois o uso de plataformas aumenta naturalmente quando o clima está frio ou difícil, já que as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e recorrem à tecnologia digital para interagir e se entreter.

Do prazer estético à saúde mental

Além do aspecto sazonal, esse comportamento destaca a importância da conexão com a natureza, mesmo à distância. Imagens de vegetação, luz e espaços naturais podem servir como fonte de conforto e regeneração mental, fortalecendo assim o vínculo psicológico com ambientes percebidos como tranquilizantes.

Com o inverno se prolongando, essas cenas da natureza compartilhadas online podem ajudar a aliviar a sensação de falta de luz e cultivar um clima mais positivo nos feeds de notícias das pessoas até a chegada da primavera.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
