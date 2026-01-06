Os 5 eventos celestes imperdíveis em 2026

Se você ama corpos celestes que brilham intensamente, 2026 certamente irá cativá-lo. O cosmos se revelará em todo o seu esplendor, abraçando sua vastidão, sua luz e seus excessos. Longe de ser um céu discreto, ele convida você a celebrar a diversidade de suas formas e ritmos com generosidade e elegância. Aqui estão cinco grandes eventos astronômicos , visíveis da França, que transformarão suas noites em verdadeiros momentos de reconexão celestial.

1. 3 de fevereiro: a superlua que rouba a cena

Logo no início do ano, a Lua decide se revelar por completo e se aproximar o máximo possível da Terra. No dia 3 de fevereiro, ela parecerá maior, mais brilhante e mais presente do que nunca. Esta superlua é uma ode à sua forma redonda sem pedir desculpas: um disco radiante que se recusa a encolher. A olho nu, a diferença é impressionante, e nas fotografias, o resultado é espetacular. É o momento perfeito para desacelerar, respirar e admirar um corpo celeste que brilha sem tentar se conformar.

2. 31 de maio: a rara e misteriosa Lua Azul

Maio de 2026 será marcado por um evento lunar duplo. Duas luas cheias em um único mês é incomum, e a segunda, prevista para 31 de maio, tem o charmoso apelido de "Lua Azul". Não, ela não mudará de cor, mas sua própria existência é extraordinária. Esse fenômeno, que ocorre apenas a cada dois ou três anos, nos lembra que o excepcional não precisa de artifícios para ser notável. Uma bela lição sobre singularidade celeste.

3. 12 de agosto: Quando o Sol brinca de esconde-esconde

Em pleno verão, o céu lhe oferecerá um momento de pura magia. No dia 12 de agosto, um eclipse solar quase total cruzará a França. Por alguns instantes, a Lua cobrirá quase completamente o Sol, mergulhando a paisagem em uma atmosfera crepuscular inesperada. Este raro evento merece toda a sua atenção — e o uso de óculos de proteção adequados. É um espetáculo poderoso, quase íntimo, onde os corpos celestes se alinham com uma precisão fascinante.

4. De outubro a dezembro: o trio final de superluas

O final de 2026 será marcado por uma abundância de luz. Três superluas consecutivas iluminarão os meses de outubro, novembro e dezembro. Cada lua cheia parecerá mais próxima, mais intensa, como se o céu se recusasse a fazer qualquer coisa pela metade. Longe das luzes da cidade, seu brilho amplificado será particularmente impressionante. Um lembrete de que a luz, quando plenamente apreciada, é melhor compartilhada.

5. De abril a dezembro: a dança livre das estrelas cadentes

Finalmente, ao longo do ano, o céu ganhará vida com diversas chuvas de meteoros espetaculares. As Líridas na primavera, as famosas Perseidas em agosto e, em seguida, as Orionídeas, Leônidas e Geminídeas no inverno iluminarão suas noites. Deite-se, acomode-se e olhe para cima: esses meteoros velozes e imprevisíveis celebram o movimento, a liberdade e o momento presente. Algumas noites poderão oferecer dezenas de meteoros por hora, o suficiente para realizar seus desejos mais ousados.

Em 2026, o céu convida você a observá-lo como ele realmente é: multifacetado, luminoso, por vezes exuberante, sempre fascinante. Uma oportunidade maravilhosa para celebrar, com a cabeça nas estrelas, tudo o que brilha sem pedir desculpas.