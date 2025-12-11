A emoção desses pais indianos enquanto sua filha abre o desfile da Chanel.

Para os pais de Bhavitha Mandava, ver a filha abrir um desfile da Chanel em Nova York foi a realização de um sonho. Por trás do brilho e do glamour, está a história de uma família indiana modesta que assistiu, comovida até às lágrimas, à ascensão meteórica da filha ao topo do mundo da moda.

Uma cena viral repleta de emoção.

Em um vídeo que viralizou, os pais de Bhavitha, na Índia, aparecem assistindo à abertura do desfile Métiers d'Art da Chanel em um telão, filmado na estação de metrô Bowery, em Nova York. Sua mãe, emocionada, repete o nome da filha enquanto aplaude, e o pai assiste, visivelmente orgulhoso. Compartilhado no Instagram com a legenda "Meus pais indianos me assistindo abrir o desfile da Chanel", o vídeo já acumula milhões de visualizações e uma enxurrada de comentários emocionados de celebridades e pessoas comuns.

De Hyderabad ao metrô de Nova York

Nascida em Hyderabad, numa família de classe média, Bhavitha estudou inicialmente arquitetura e tecnologia assistiva na Universidade de Nova Iorque, bem distante do mundo das passarelas. Foi descoberta quase por acaso no metrô de Nova Iorque, numa época em que não fazia ideia da importância que aquele encontro teria. Sua primeira grande aparição foi exclusivamente para a Bottega Veneta, sob a direção de Matthieu Blazy, que se tornaria uma das figuras-chave em sua ascensão à fama.

Inauguração da Chanel: um momento histórico

Algumas temporadas depois, Bhavitha se tornou a primeira modelo indiana a abrir um desfile da Chanel Métiers d'Art, um momento considerado "histórico" para a representatividade sul-asiática no setor de luxo. O desfile, realizado em uma estação de metrô desativada de Nova York, remetia ao próprio local onde ela foi descoberta, completando um círculo simbólico. Em seu story e legenda no Instagram, a jovem confessou que "não encontra palavras" para descrever o que isso significa para ela e seus entes queridos.

Um orgulho que transcende a família.

Além de seus pais, muitos indianos e membros da diáspora veem sua trajetória como um sinal de reconhecimento global de sua cultura e talentos. Os comentários evocam "orgulho indireto" e "a alegria de ver pais não brancos comovidos com o sucesso internacional de sua filha". O vídeo dessa reação íntima, que viralizou, transforma um momento da moda em um símbolo de mobilidade social, esperança e representatividade para toda uma geração.

A reação emocionada dos pais de Bhavitha Mandava ilustra perfeitamente que por trás de cada desfile de moda e título prestigioso existe uma história humana profunda. O orgulho deles, compartilhado através de uma tela, transcende fronteiras e nos lembra que o sucesso de uma pessoa pode se tornar o sucesso de toda uma comunidade.