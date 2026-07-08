Como escolher o maiô perfeito para valorizar sua silhueta.

O verão chegou e, com ele, a vontade de aproveitar os dias ensolarados com um maiô que faça você se sentir linda, livre e completamente você mesma. Entre tendências, conselhos sobre tipo de corpo e ditames da moda, às vezes é fácil perder de vista o essencial: um maiô deve ser usado, antes de tudo, com prazer, conforto e confiança.

Regra número um: escolha uma camisa que reflita sua personalidade.

Ouvimos frequentemente que devemos escolher o nosso fato de banho com base no nosso tipo de corpo, como se certos cortes fossem reservados para determinadas silhuetas. No entanto, nenhum tipo de corpo deve limitar os nossos desejos ou impedi-la de usar o estilo que adora. Triângulo, retângulo, ampulheta, curvilínea, petite, alta: todos os corpos merecem desfrutar de todas as cores, todos os cortes e todos os estilos. A moda não existe para esconder, transformar ou "corrigir" o seu corpo. Ela existe para lhe permitir expressar-se e divertir-se.

Conselhos sobre tipo físico: ideias, não proibições.

As diretrizes relacionadas às diferentes silhuetas podem ser vistas simplesmente como pistas para brincar com as proporções ou para destacar certos detalhes de que você gosta particularmente.

Por exemplo, um corpo em formato de A , com quadris mais largos que os ombros, pode se divertir com uma blusa colorida e estampada ou com detalhes originais que chamem a atenção para o busto. No entanto, isso não significa que uma blusa lisa e minimalista ou um biquíni simples devam ser evitados. Se esse corte te agrada, é perfeito para você.

, com quadris mais largos que os ombros, pode se divertir com uma blusa colorida e estampada ou com detalhes originais que chamem a atenção para o busto. No entanto, isso não significa que uma blusa lisa e minimalista ou um biquíni simples devam ser evitados. Se esse corte te agrada, é perfeito para você. Para um corpo em formato de V , com ombros mais largos que os quadris, calcinhas estampadas, com babados ou em cores vibrantes podem adicionar um toque de charme. Dito isso, um maiô com um estilo minimalista e clean ou com uma estampa bem gráfica também pode ficar deslumbrante: tudo depende do seu gosto e personalidade.

, com ombros mais largos que os quadris, calcinhas estampadas, com babados ou em cores vibrantes podem adicionar um toque de charme. Dito isso, um maiô com um estilo minimalista e clean ou com uma estampa bem gráfica também pode ficar deslumbrante: tudo depende do seu gosto e personalidade. As silhuetas ampulheta , frequentemente associadas a um equilíbrio natural entre ombros e quadris, permitem o uso de diversos estilos. Um maiô justo, um biquíni de cintura alta ou um modelo mais descontraído são ótimas opções para compor seu guarda-roupa de praia.

, frequentemente associadas a um equilíbrio natural entre ombros e quadris, permitem o uso de diversos estilos. Um maiô justo, um biquíni de cintura alta ou um modelo mais descontraído são ótimas opções para compor seu guarda-roupa de praia. Já as figuras em formato de H , com suas linhas mais retas, ou as em formato de O, com suas curvas mais generosas, podem brincar com texturas, cortes, materiais ou estilos transpassados. Novamente, não há obrigação: um maiô colorido, cavado, minimalista ou moderno pode ser usado simplesmente porque você gosta.

Esqueça as "regras": seu corpo não precisa ser corrigido.

Durante muito tempo, as dicas de moda eram frequentemente apresentadas como uma lista de proibições: evite certas cores, esconda certas áreas, prefira um corte a outro… Mas o seu corpo não é um problema a ser resolvido. Usar um fato de banho é desfrutar de um momento agradável, seja nadando, tomando sol, brincando, caminhando na praia ou simplesmente se sentindo bem. O melhor corte é, portanto, aquele que permite liberdade de movimentos e que você realmente quer usar. Uma estampa que te faz sorrir, uma cor vibrante que chama a sua atenção, um corte moderno que você está ansiosa para experimentar: todos esses são ótimos motivos para escolher um fato de banho.

A confiança é o acessório de praia mais bonito.

O biquíni perfeito não é necessariamente aquele que se encaixa no "corpo ideal" idealizado pela moda. É aquele que reflete sua personalidade e seu humor no momento. Experimente estilos diferentes, saia da sua zona de conforto se sentir vontade, divirta-se com looks diferentes e, acima de tudo, ouça o seu corpo. A praia é um espaço de liberdade, não uma passarela onde todos precisam seguir regras.

Resumindo, neste verão, a melhor escolha será sempre aquela que te faz sentir bem. Porque cada tipo de corpo tem o seu lugar em cada fato de banho: não existem tipos de corpo "proibidos" na moda, apenas peças de roupa em que todos podem expressar o seu próprio estilo.