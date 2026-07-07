Vestido envelope, trapézio ou reto: qual escolher de acordo com o seu tipo de corpo?

Dicas de silhueta
Julia P.
@halayalex / Instagram

Escolher um vestido pode parecer complicado devido à grande variedade de estilos disponíveis. Envelope, evasê ou reto: cada estilo tem suas vantagens. Além das "regras" de tipo de corpo, o mais importante é encontrar um vestido no qual você se sinta linda, livre e completamente você mesma.

O vestido envelope, um corte que realça todos os desejos.

Com seu charmoso decote cruzado, decote em V e cintura frequentemente acentuada por um cinto, o vestido envelope se tornou uma peça essencial no guarda-roupa. Sua maior vantagem? Adapta-se facilmente a diversos estilos. Usado com tênis para um look casual ou com acessórios mais elegantes para uma ocasião especial, ele combina com todas as personalidades. Ele valoriza naturalmente a cintura e oferece uma linda fluidez de movimento, permitindo que cada pessoa o interprete à sua maneira.

O vestido trapézio, acima de tudo, a liberdade.

Reconhecível pelo seu formato em A, o vestido trapézio é ajustado na parte superior e abre gradualmente em direção à parte inferior. O resultado: uma silhueta leve, confortável e fluida. Oferece uma agradável sensação de leveza em climas mais quentes e permite brincar com as proporções. Um vestido que simplesmente convida você a se movimentar, respirar e aproveitar.

O vestido reto, a elegância do minimalismo.

Com suas linhas retas e caimento vertical, o vestido reto cativa com seu charme chique e atemporal. Fácil de combinar com acessórios, ele pode ser transformado em um look profissional sofisticado ou na peça perfeita para uma saída à noite. Seu segredo? A simplicidade. O corte reto deixa espaço para os detalhes: um belo par de sapatos, uma joia, um blazer ou simplesmente a sua personalidade.

Vista o que te faz sentir bem.

Dicas sobre tipo de corpo podem ser divertidas e inspirar a descoberta de novos estilos. Certos vestidos realmente criam efeitos mais atraentes: acentuando a cintura, adicionando volume, brincando com as proporções ou destacando uma parte específica do corpo. No entanto, essas dicas nunca devem se tornar regras rígidas.

Não existe vestido reservado para um tipo de corpo específico, nem regra que impeça você de usar uma peça que ama. Um vestido que te faz sentir confiante já é um bom vestido. Se você gosta do corte, da cor ou do estilo, experimente. O mais importante é o prazer que você sente ao usá-lo, e não uma lista de critérios impostos por tendências ou ditames da moda.

No fim das contas, seja um vestido envelope, um vestido evasê ou um vestido reto, cada corte tem seu próprio charme e pode revelar uma faceta diferente do seu estilo. Então, ouse experimentar, misture e combine estilos, saia da sua zona de conforto e escolha vestidos de acordo com seus desejos. O melhor look é sempre aquele em que você se sente confortável, confiante e feliz por ser você mesma.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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