Suas calças jeans estão muito compridas? Este truque permite encurtá-las sem costura.

Você finalmente encontrou o jeans perfeito… mas ele está um pouco comprido? Não precisa desistir de usá-lo nem marcar hora com um alfaiate. Existe uma solução rápida e fácil para ajustar o comprimento em minutos, sem máquina de costura e com um resultado impecável.

Fita termocolante para bainhas: a aliada para bainhas rápidas.

Se você não gosta de costurar ou não tem o equipamento necessário, a fita termocolante para bainha é uma excelente alternativa. Disponível em armarinhos, ela vem em forma de fita que adere com o calor do ferro de passar. É simples de usar: une as duas camadas de tecido, criando uma bainha resistente que suporta lavagens, desde que você siga as recomendações de temperatura na embalagem. Uma maneira prática de dar uma segunda vida a calças jeans que estão um pouco compridas.

Uma medida essencial

Antes de pegar o ferro de passar, reserve um tempo para determinar o comprimento correto.

Vista suas calças jeans com os sapatos que você usa com mais frequência, pois alguns centímetros de salto podem alterar o caimento.

Em seguida, dobre a parte inferior das calças para dentro até atingir o comprimento desejado.

Prenda a dobra com alfinetes e, em seguida, compare as duas pernas colocando-as uma sobre a outra em uma superfície plana para verificar se são perfeitamente idênticas.

Essa etapa faz toda a diferença para um resultado harmonioso.

Como fazer uma bainha sem costura?

Após tirar as medidas, vire as calças do avesso e passe a ferro a dobra para marcá-la bem.

Em seguida, corte o excesso de tecido, deixando cerca de três centímetros para formar a bainha.

Deslize a entretela termocolante entre as duas camadas, o mais próximo possível da borda dobrada.

Coloque um pano fino entre o ferro e o tecido e pressione cada seção por alguns segundos sem deslizar o ferro. Isso é importante: um movimento lateral pode deslocar a faixa e deixar algumas áreas sem fixar corretamente.

Em cerca de vinte minutos, suas calças jeans estarão prontas para usar.

Sem equipamento? O backhand continua sendo uma aposta segura.

Se você quer evitar qualquer alteração, uma barra dobrada é uma solução simples e elegante. Faça uma primeira dobra relativamente larga e, em seguida, uma segunda dobra mais fina por cima para garantir um melhor ajuste. Uma passada rápida com o ferro irá fixar as dobras e dar um acabamento mais impecável. Além de prática, essa barra aparente está perfeitamente alinhada com as tendências atuais e adiciona um toque descontraído à sua silhueta.

Precauções a ter em conta

Antes de começar, é necessário fazer algumas verificações. Jeans com elastano às vezes não suportam bem altas temperaturas: ajuste sempre a temperatura do ferro de acordo com a composição do tecido. Se possível, teste o ferro em um retalho de tecido ou em uma área discreta para verificar a aderência da fita termocolante.

Por fim, este método é mais adequado para calças jeans clássicas. Para jeans muito grossos ou modelos com bainha de acabamento natural, um ajuste profissional geralmente proporcionará um resultado mais próximo do acabamento original.

Resumindo, a fita termocolante para bainha não substitui a expertise de um alfaiate em uma peça de alta qualidade, mas é uma alternativa simples, econômica e eficaz para calças jeans do dia a dia. Ela permite ajustar facilmente o comprimento da calça e finalmente usar aquele par que você adora, em vez de deixá-lo juntando poeira no fundo do armário.