Esses materiais de vestuário são preferíveis para uma melhor resistência ao calor.

Quando a temperatura sobe, o primeiro instinto costuma ser vestir as roupas mais curtas possíveis. No entanto, manter-se confortável em altas temperaturas depende principalmente da escolha do tecido certo. Algumas fibras permitem que a pele respire e absorva a umidade com mais eficiência, enquanto outras transformam rapidamente um dia de verão em um verdadeiro forno.

Linho, a peça essencial para dias ensolarados.

Se existe um tecido estrela do verão, é o linho. Naturalmente respirável, ele promove a circulação de ar graças à estrutura de suas fibras e absorve a umidade sem deixar aquela sensação desagradável de tecido úmido em contato com a pele.

Outra vantagem: seca rapidamente e mantém uma agradável sensação de frescor, mesmo sob um sol escaldante. Quanto ao seu famoso aspecto amassado, hoje é considerado um verdadeiro trunfo da moda, que adiciona personalidade aos looks de verão.

Algodão, sim… mas não qualquer tipo.

O algodão continua sendo uma aposta segura, desde que você escolha a trama certa. Tecidos grossos, como alguns tipos de malha, tendem a reter calor e transpiração. Por outro lado, o voile de algodão, a gaze, o popeline leve ou o seersucker permitem uma melhor circulação de ar. O seersucker, em particular, se destaca por sua textura enrugada, que reduz o contato entre o tecido e a pele, criando uma sensação de leveza especialmente bem-vinda quando as temperaturas sobem.

Cânhamo, o grande retorno de uma fibra natural.

Ainda relativamente incomum em nossos guarda-roupas, o cânhamo merece toda a sua atenção. Resistente, respirável e altamente absorvente, compartilha muitas qualidades com o linho. A cada lavagem, essa fibra fica ainda mais macia, mantendo uma excelente durabilidade. Uma escolha atraente para quem busca roupas que durem por todas as estações.

Fibras de celulose, perfeitas para peças de roupa fluidas.

A viscose, o lyocell e certas fibras derivadas da celulose vegetal são apreciadas por seu toque macio e caimento elegante. Absorvem bem a umidade e oferecem bastante conforto para vestidos, calças de pernas largas ou camisas para dias mais quentes. Demoram um pouco mais para secar do que o linho, mas continuam sendo uma ótima alternativa para quem busca elegância e conforto.

Materiais que são muito quentes

Por outro lado, algumas fibras sintéticas são menos adequadas para altas temperaturas. Poliéster, náilon e acrílico, por exemplo, não permitem uma boa circulação de ar e retêm mais umidade. O resultado: uma sensação amplificada de calor e odores que se desenvolvem mais rapidamente. Roupas com alto teor de elastano também podem acentuar esse efeito, por ficarem justas ao corpo e limitarem a ventilação natural.

O corte faz toda a diferença.

Mesmo o tecido mais fino perde algumas de suas qualidades se o corte for muito justo. Peças de roupa folgadas criam espaço entre a pele e o tecido, promovendo a circulação de ar. Cores mais claras também refletem mais a luz solar do que as mais escuras, enquanto tramas leves intensificam essa sensação de frescor.

Escolha materiais naturais, mas também responsáveis.

Em um momento em que o calor extremo e os incêndios florestais estão em ascensão, tanto na França quanto em outras partes da Europa, nossos hábitos de consumo também precisam mudar. Optar por roupas feitas de fibras naturais ou provenientes de cadeias de suprimentos mais responsáveis é um gesto que vai além do conforto.

Sempre que possível, opte por linho, cânhamo ou algodão certificados, produzidos em condições que respeitem o meio ambiente e as pessoas que os cultivam. Investir em peças de qualidade, feitas para durar vários verões, costuma ser mais vantajoso do que comprar constantemente roupas sintéticas baratas. A moda sustentável também é uma forma de cuidar do planeta, dos animais e dos recursos naturais.

Em períodos de calor intenso, seu melhor aliado para o conforto não é necessariamente a quantidade de tecido, mas sim sua composição. Antes de ir ao caixa, reserve alguns segundos para ler a etiqueta: ela costuma revelar muito mais do que o preço sobre a capacidade da peça de manter você confortável durante todo o verão.