Usar botas UGG no inverno: algo que ninguém nunca te contou.

Enquanto as fashionistas da internet passeiam pela neve com suas botas UGG, é melhor evitar imitar esse look. Essas botas forradas de pele, frequentemente comparadas a pantufas, são mais adequadas para as areias da praia do que para as trilhas nevadas do inverno. Mesmo sendo inegavelmente aconchegantes e forradas com lã de ovelha, as UGGs devem ficar guardadas no armário de outubro a março.

Botas UGG, uma má ideia no inverno.

Com sua silhueta macia e arredondada, interior ultraconfortável, estilo inconfundivelmente californiano e camurça flexível, as botas UGG possuem uma estética instantaneamente reconhecível. Amadas ou odiadas, essas botas aconchegantes frequentemente geram debates sobre moda. Consideradas um deslize fashion por alguns, um sinal de tendência por outros, elas se tornaram, acima de tudo, o símbolo visual dos pioneiros no estilo minimalista. Os fãs da UGG as usam no verão e no inverno, no asfalto escaldante ou em calçadas escorregadias.

Ultimamente, eles têm posado em meio a florestas nevadas, usando suas amadas botas UGG, agasalhados com pele sintética e cachecóis enormes. Mas o que eles não mostram é o estado de suas botas depois de alguns minutos caminhando na neve fofa. Eles retornam de sua aventura com as botas UGG encharcadas, os pés molhados e uma careta que denuncia seu desconforto momentâneo.

E não, as botas UGG não são calçado para todos os terrenos. É verdade que o seu design inspirado no après-ski pode ser bastante enganador. Uma sola de borracha grossa, um forro acolchoado, um material com propriedades térmicas… tudo sugere que estas botas foram concebidas para o inverno e temperaturas abaixo de zero. Estas botas, semelhantes a pantufas, são quase tão quentes quanto uma bolsa de água quente. No entanto, não são adequadas para neve, poças de água ou qualquer outra condição climática de inverno. O material é demasiado frágil para resistir à humidade e à água.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIE (@chocolat.marie)

Sapatos desenhados para a praia

Por mais surpreendente que pareça, as botas UGG são calçados de verão. Vistas inicialmente nos pés de surfistas, elas rapidamente se tornaram um item básico no visual de homens bonitos de olhos azuis. Por isso, as UGGs eram mais frequentemente combinadas com bermudas e chapéus do que com gorros e jaquetas pesadas de plumas. Sua missão no início do sucesso? Aquecer os pés gelados dos surfistas. Embora sandálias e chinelos sejam mais adequados do que botas no verão, as UGGs são uma espécie de exceção à regra.

Esses calçados, ao mesmo tempo charmosos e resistentes, proliferaram, deixando seu habitat original para adornar asfalto congelado e gramados impecáveis. Passaram de botas de nicho, reservadas para uma minoria esportiva, a um fenômeno global. Esses calçados macios, que estão entre as maiores fobias dos podólogos, estão, no entanto, intrinsecamente ligados à praia. É melhor usá-los sob o sol ou árvores floridas do que sob flocos de neve e um céu invernal ameaçador.

O que você pode fazer para protegê-los

As botas UGG, o máximo em conforto, o equivalente a um cobertor de lã para os pés, são perfeitas para tempo seco, mas não para chuva ou neve. Claro que, como todos os calçados feitos de materiais delicados, elas podem ser protegidas contra os elementos com impermeabilização. No entanto, para passeios em dias de chuva, o ideal é escolher botas de couro (de preferência veganas).

A marca que deu origem a essas botas ultrarregressivas e "feias" obviamente tem outros pares mais adequados em exposição. Na verdade, ela expandiu sua coleção para o benefício de nossos pés gelados com modelos mais robustos e, sobretudo, impermeáveis, um cruzamento entre botas de caminhada e botas de combate. Para manter a familiaridade, preservou o charme das UGGs originais. Assim, as UGGs clássicas apresentam tachas reforçadas e solados tratorados.

As botas UGG, o epítome do estilo casual e um símbolo internacional de frescor, estão longe de sair de moda. Usadas com polainas , leggings grossas ou vestidos de tricô , elas também se integram perfeitamente aos nossos looks de inverno.