Esse mecanismo mental trai as pessoas que, sem saber, se fazem de vítimas.

Algumas pessoas sentem que a vida está conspirando contra elas quando, na verdade, estão apenas reagindo aos acontecimentos. Você provavelmente já conheceu algumas. Talvez até veja uma todos os dias. Sem perceber, elas ficam presas a uma mentalidade de vítima. Esse comportamento, na verdade, se baseia em um mecanismo mental muito mais sutil do que parece.

O mecanismo mental da vitimização inconsciente

Por trás das queixas recorrentes, dos suspiros dramáticos e do famoso "não há nada que eu possa fazer a respeito", reside um mecanismo de defesa psicológico surpreendentemente poderoso. A vitimização inconsciente é o reflexo automático que leva algumas pessoas a atribuir suas dificuldades a fatores externos, sem sequer considerar seu próprio papel na situação. É o cérebro que, para evitar o desconforto da autoanálise, desvia a responsabilidade. É como se estivesse acionando um botão de "modo de defesa" sem consultar ninguém.

Ao contrário da crença popular, esse mecanismo não é uma falha de caráter. Trata-se de uma estratégia interna e arraigada, frequentemente ligada a experiências passadas em que assumir a responsabilidade teve um custo emocional muito alto. Assim, para evitar a culpa, a pessoa culpa o mundo exterior: a sociedade, o azar, outras pessoas, as circunstâncias. Tudo se torna mais uma prova de que a vida está contra ela.

A psicóloga Amélie Boukhobza resume esse pensamento com uma frase que parece vir de um monólogo interior constante: "Não é minha culpa, a vida é que está contra mim". Esse tipo de discurso serve para legitimar o sofrimento, justificar a passividade e, às vezes inconscientemente, suscitar compaixão. Porque uma vítima inconsciente nem sempre busca apoio por meio da manipulação; muitas vezes, ela simplesmente quer se sentir compreendida, ouvida e reconhecida.

O problema é que esse papel rapidamente se torna uma prisão. A pessoa se aprisiona nela contra a sua vontade. Ao repetir constantemente que tudo está fora de controle, acaba acreditando que não tem mais poder algum. Perde a confiança na sua capacidade de agir e suas experiências de vida começam a girar em círculos. É confortável, sem dúvida, mas terrivelmente limitante.

O medo subjacente e suas consequências relacionais.

Se analisarmos a fundo esse mecanismo, descobriremos uma emoção universal: o medo. O medo de cometer erros. O medo de fracassar. O medo de crescer também. Porque evoluir exige coragem, movimento e responsabilidade. E quando essas palavras evocam mais ansiedade do que motivação, o papel de vítima se torna um refúgio reconfortante, mesmo que sufoque todo o crescimento pessoal.

Fazer-se de vítima evita o risco associado à tomada de atitudes. Enquanto a "culpa" estiver em outro lugar, não há necessidade de mudar nada em si mesmo. É uma forma de escapar da pressão da escolha: "Se eu não decidir nada, não posso falhar". Só que esse conforto psicológico tem um preço alto. Nos relacionamentos, a vitimização inconsciente cria um desequilíbrio. A comunicação fica permeada por queixas, repreensões veladas e, às vezes, imensas expectativas emocionais. Os entes queridos se tornam, por sua vez, confidentes, salvadores e terapeutas improvisados. Eles tentam ajudar, tranquilizar e ouvir, repetidamente, até que a exaustão se instale.

Porque o papel de vítima, mesmo que não intencional, drena a energia dos outros. A relação torna-se uma via de mão única: uma pessoa expressa o seu sofrimento sem nunca o questionar, enquanto a outra o absorve e oferece apoio. Com o tempo, isto pode levar à frustração, ao distanciamento ou até mesmo a uma forma de raiva silenciosa. Para a pessoa que assume o papel de vítima, esta consequência relacional pode parecer injusta. Sente-se abandonada, incompreendida, deixada sozinha enquanto sofre. O paradoxo é cruel: quanto mais procura apoio ao assumir este papel, mais corre o risco de o afastar.

Em direção ao reconhecimento e à responsabilização

Para se libertar desse padrão, é preciso, antes de tudo, reconhecê-lo. Não se culpar, mas entender o que ele protege. A vitimização inconsciente não é uma falha a ser apagada; é um sinal a ser levado em consideração. Muitas vezes, revela um cansaço antigo, uma falta de autoestima ou uma história pessoal marcada por momentos em que assumir a responsabilidade era doloroso demais.

O primeiro passo é destacar o que a pessoa pode controlar. Isso pode envolver pequenas decisões, afirmar suas necessidades e ações simples que restaurem a sensação de controle sobre sua vida. É uma forma de reabilitação emocional que, com paciência, reconstrói a confiança. Para aqueles ao redor, estabelecer limites é essencial. Apoiar alguém que se faz de vítima não significa validar suas narrativas derrotistas. Significa oferecer um ouvido compassivo, mas também guiá-la gentilmente de volta ao seu próprio senso de responsabilidade. E, claro, o apoio profissional pode ser inestimável.

Em última análise, compreender e reconhecer esse mecanismo oferece àqueles que estão presos nele a oportunidade de se reconectarem com seu próprio poder. Também proporciona a chance de transformar um ciclo doloroso em um movimento em direção a maior clareza, responsabilidade e realização. Libertar-se da vitimização inconsciente significa aceitar olhar para a própria vida com lucidez, coragem e gentileza. E isso, em essência, é um dos maiores presentes que alguém pode se dar.