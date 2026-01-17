Essa característica é frequentemente observada em pessoas "maliciosas".

Essas personalidades são às vezes chamadas de "malévolas" na linguagem cotidiana, mas em psicologia, são referidas como traços de personalidade "sombrios" (a Tríade Sombria). Conforme explicado em um estudo publicado na revista Personality and Individual Differences , esses traços estão associados a uma maior probabilidade de comportamento antiético (mentir, trapacear), embora isso não seja um diagnóstico médico.

O que é a "Tríade Sombria"?

A Tríade Sombria compreende três características:

Narcisismo (egocentrismo, necessidade de admiração),

Maquiavelismo (manipulação, estratégia social),

Psicopatia (impulsividade, baixa empatia, busca por sensações).

A característica mais proeminente aqui é o maquiavelismo.

No estudo, os participantes foram apresentados a duas situações em que podiam trapacear ou mentir para obter algo. Os resultados mostraram que o maquiavelismo foi um preditor mais forte de trapaça em situações em que a decepção prejudicava outra pessoa (uma forma de decepção mais "social" e estratégica), enquanto a psicopatia foi um preditor mais forte de mentir sobre o próprio desempenho (uma forma de decepção mais direta e oportunista). Em outras palavras, não é uma única característica que explica tudo: as relações variam dependendo do tipo de comportamento.

E quanto à famosa frase "somos menos morais à noite"?

Existe uma hipótese bem conhecida, o Efeito da Moralidade Matinal, que sugere que tendemos a ser mais "morais" pela manhã do que à tarde. Mas o estudo da Tríade Sombria também testou esse ponto... e não encontrou esse efeito: em seus resultados, o horário do dia não altera a prática de trapacear ou mentir, nem reforça o impacto de traços "sombrios".

Principais conclusões

O maquiavelismo é a característica mais associada aqui à decepção estratégica.

A psicopatia está mais intimamente ligada à mentira na outra tarefa.

E, diferentemente de outros estudos, o horário do dia (manhã/noite) não faz muita diferença neste estudo.

Este estudo nos lembra que não estamos falando de "monstros" ou diagnósticos, mas sim de tendências de personalidade: quando certos traços "sombrios" são acentuados, a probabilidade de comportamento antiético pode aumentar. Nesse contexto, o maquiavelismo se destaca principalmente por sua estratégia de engano (às custas dos outros), enquanto a psicopatia está mais ligada à mentira oportunista. E, acima de tudo, ao contrário da ideia de que somos "menos morais" à noite, os pesquisadores não encontraram nenhum efeito claro do horário do dia: o que mais importa são os próprios traços de personalidade... e não a hora.