Essa característica da personalidade se revela simplesmente pela forma como a pessoa se alimenta.

A forma como você se alimenta não é apenas uma questão de gosto ou hábitos. Ela também pode refletir certos aspectos da sua personalidade. Estudos recentes em psicologia sugerem que dimensões estáveis da personalidade influenciam os padrões alimentares, a ponto de certos comportamentos à mesa poderem fornecer pistas sobre o funcionamento psicológico.

Um estudo baseado nos principais traços de personalidade.

Os pesquisadores utilizaram o modelo dos "Cinco Grandes", que descreve a personalidade por meio de cinco traços principais. Seu objetivo era examinar as ligações entre essas dimensões psicológicas e diferentes comportamentos alimentares observados no dia a dia.

Como o estudo foi conduzido

O estudo foi realizado com 425 mulheres jovens. As participantes responderam a questionários que avaliavam tanto sua personalidade quanto sua relação com a comida. Os pesquisadores estavam particularmente interessados em comportamentos como a alimentação emocional e o controle exercido sobre a ingestão de alimentos.

As ligações observadas entre personalidade e dieta

Os resultados mostram que pessoas com altos níveis de neuroticismo são mais propensas a comer em resposta a emoções como estresse ou ansiedade. Por outro lado, indivíduos mais agradáveis e conscienciosos parecem adotar comportamentos alimentares mais estruturados e regulados. Essas associações permanecem moderadas, mas sugerem que certos hábitos alimentares podem refletir tendências psicológicas mais amplas.

O que podemos deduzir disso, na verdade, é o seguinte:

Os autores enfatizam que não se trata de diagnosticar a personalidade de uma pessoa observando seus hábitos alimentares. Os comportamentos alimentares fornecem, na melhor das hipóteses, pistas, e não respostas definitivas. Além disso, como a amostra do estudo se limita a mulheres jovens, os resultados não podem ser generalizados para toda a população.

Apesar dessas limitações, esta pesquisa serve como um lembrete de que a alimentação é um comportamento intimamente ligado às emoções e à personalidade. Observar como uma pessoa se alimenta pode, por vezes, oferecer informações sobre seu gerenciamento do estresse, regulação emocional ou autocontrole, mas nunca é suficiente para tirar conclusões definitivas.