Manter-se sempre calmo pode estar mascarando um mecanismo emocional não reconhecido.

Psicologia
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Speak Media Uganda / Pexels

Manter a calma em todas as circunstâncias é frequentemente visto como uma qualidade. Em um mundo acelerado, manter a serenidade é impressionante. No entanto, segundo alguns psicólogos, essa constante tranquilidade também pode revelar uma maneira muito particular de lidar com as emoções.

Calma, uma habilidade frequentemente aprendida muito cedo.

Sua capacidade de manter a calma diante da tensão não surge do nada. Ela pode ter raízes na infância, por meio de experiências e ambientes que moldam sua forma de reagir. Algumas pessoas aprendem, às vezes inconscientemente, a reprimir suas emoções. Isso pode acontecer em contextos onde expressar sentimentos não é incentivado ou quando é mais fácil evitar conflitos permanecendo em silêncio sobre o que se está sentindo.

Em psicologia, esse comportamento é frequentemente visto como uma estratégia de enfrentamento. Você desenvolve uma forma de regulação emocional que lhe permite manter a estabilidade, mesmo quando as coisas ao seu redor estão mudando. E sejamos claros: essa habilidade está longe de ser uma falha. Em muitas situações, principalmente no âmbito profissional, pode até ser uma verdadeira vantagem.

Calma não significa vazio emocional.

Ao contrário da crença popular, pessoas muito calmas não experimentam menos emoções. Elas as vivenciam plenamente, com toda a sua intensidade. A diferença reside na expressão. Você pode sentir raiva, tristeza ou alegria… sem necessariamente demonstrá-las. Essa contenção pode dar a impressão de uma serenidade constante, quase inabalável. No entanto, alguns estudos em psicologia sugerem que, ao suprimir constantemente as emoções, pode se tornar mais difícil identificar com clareza o que você está sentindo ou do que precisa.

Outro possível efeito: aqueles ao seu redor podem vê-lo como um pilar de apoio. Uma pessoa sólida, sempre disponível, sempre pronta para ouvir. Isso é lisonjeiro, mas também pode criar um desequilíbrio se suas próprias emoções forem constantemente relegadas a segundo plano.

Quando muita restrição complica as coisas

Manter o controle é útil, mas reprimir tudo às vezes pode complicar os relacionamentos. Não expressar seus sentimentos pode tornar certas interações menos fluidas, especialmente durante desentendimentos. Questões não ditas se acumulam e, com elas, uma espécie de tensão interna.

Especialistas nos lembram que expressar nossas emoções em palavras desempenha um papel importante no gerenciamento do estresse. Isso nos permite entender melhor nossas reações e também sermos compreendidos pelos outros. Observe que a ideia não é substituir a calma por uma expressão exagerada, mas sim não se reprimir e expressar-se quando necessário.

Encontre seu próprio equilíbrio emocional.

Manter a calma pode ser uma verdadeira força. Permite que você se distancie, analise as situações e evite reações impulsivas. É uma qualidade valiosa e faz parte da sua maneira única de funcionar.

No entanto, seu equilíbrio emocional não se baseia apenas no controle. Ele também se constrói sobre sua capacidade de ouvir seu corpo, reconhecer seus sentimentos e expressá-los quando necessário. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, sua própria sensibilidade, sua própria maneira de vivenciar as emoções. Não existe uma única maneira correta de ser, mas sim uma infinidade de equilíbrios possíveis.

Em última análise, manter a calma não significa ser distante ou insensível. É uma estratégia entre muitas para lidar com as emoções. E, como qualquer estratégia, ela é melhor complementada por algo essencial: permitir-se ser plenamente você mesmo.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
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