Segundo a psicologia, por que algumas pessoas sentem que sempre têm "azar"?

Você pode conhecer alguém que diz atrair azar… ou talvez você mesmo se sinta assim às vezes. No entanto, a psicologia mostra que essa sensação de infortúnio muitas vezes decorre menos do azar em si do que da forma como o cérebro interpreta os eventos. A boa notícia é: nossa percepção não é fixa.

O cérebro retém mais facilmente as informações negativas.

O primeiro mecanismo em ação é o viés de negatividade. Simplificando, nossos cérebros tendem a dar mais peso a experiências desagradáveis do que a experiências neutras ou positivas. Um trem atrasado, uma mensagem perdida, café derramado na sua camiseta favorita… esses pequenos contratempos costumam deixar uma impressão mais forte do que uma viagem tranquila ou um dia sem problemas.

Pesquisadores, incluindo Roy Baumeister e seus colegas, demonstraram que eventos negativos geralmente têm um impacto psicológico mais forte do que os positivos. Como resultado, você pode ter a sensação de que coisas ruins continuam acontecendo, enquanto os bons momentos passam mais discretamente.

Quando você acredita em azar… você o vê em todo lugar.

Outro mecanismo bem conhecido é o viés de confirmação . Quando alguém acredita que tem azar, percebe mais facilmente qualquer coisa que pareça confirmar essa crença. Você perde o ônibus? "Claro." Você encontra a vaga perfeita para estacionar cinco minutos depois? Esse detalhe provavelmente passará despercebido.

O cérebro adora validar aquilo que já considera verdade. Se você se vê como azarado, corre o risco de reunir mentalmente todas as evidências que corroboram essa visão, enquanto se esquece de todo o resto.

A sensação de controle muda tudo.

A psicologia também se refere ao locus de controle, um conceito desenvolvido por Julian Rotter . Ele descreve como explicamos o que nos acontece. Algumas pessoas tendem a pensar que suas vidas dependem principalmente de fatores externos: sorte, destino, outras pessoas, acaso. Isso é chamado de locus de controle externo.

Outras pessoas acreditam que podem influenciar mais os acontecimentos por meio de suas escolhas, ações ou atitudes. Quando se sente que tudo depende de forças externas, pode ser mais fácil ter a sensação de estar à mercê dos eventos... e, portanto, atormentado pelo azar.

Após vários contratempos, o desânimo pode se instalar.

O psicólogo Martin Seligman desenvolveu a teoria da impotência aprendida. Ela descreve o que pode acontecer quando uma pessoa vivencia diversas experiências negativas sucessivas: ela acaba acreditando que não tem poder sobre o que lhe acontece.

Uma possível consequência: menos ousadia, menos empenho, antecipação do pior ou desistência antes mesmo de tentar. Isso não significa falta de valor ou capacidade. É um mecanismo psicológico que pode afetar qualquer pessoa após um período difícil.

Pessoas "sortudas" não devem tudo ao acaso.

O psicólogo Richard Wiseman estudou o conceito de sorte com centenas de participantes. Seu trabalho sugere que pessoas que se consideram sortudas frequentemente adotam comportamentos que criam oportunidades.

Por exemplo, podem ser mais abertos a novas experiências, mais atentos ao que os rodeia e mais propensos a aproveitar oportunidades inesperadas. Por outras palavras, a sorte nem sempre é uma simples questão de acaso: também pode estar ligada à forma como interagimos com o mundo.

O cérebro busca significado em tudo.

Nosso cérebro adora entender, conectar e explicar. Mesmo quando os eventos são completamente aleatórios, às vezes ele busca um fio condutor. Três pequenos eventos inesperados na mesma semana? A mente pode concluir rapidamente: "Estou passando por uma fase de azar ultimamente". Quando, às vezes, é simplesmente... uma questão de acaso.

Resumindo, ter esse sentimento às vezes é humano. Não significa que você está fadado a atrair problemas. Muitas vezes, esse sentimento reflete principalmente vieses cognitivos naturais. Dar um passo para trás, observar o que está indo bem e reconhecer seus recursos e sua capacidade de agir pode mudar sua perspectiva. No fim das contas, "azar" às vezes é menos uma realidade do que uma história que o cérebro conta em voz alta demais.