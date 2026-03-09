De acordo com um estudo, a postura pode revelar muito sobre a personalidade.

Anaëlle G.
E se a maneira como nos posicionamos revelasse nosso caráter? Pesquisadores destacaram fortes ligações entre a postura corporal e traços de personalidade, após analisarem 100 pessoas divididas em quatro tipos posturais principais.

Extrovertidos de pé, introvertidos retraídos.

96% das pessoas com o que é considerado postura ideal (costas retas, pélvis alinhada) e 83% daquelas com cifose-lordose (curvatura lombar acentuada) aparentam ser extrovertidas. Esses perfis frequentemente projetam uma imagem de confiança, com a pélvis ligeiramente projetada para a frente e uma lordose natural, postura frequentemente associada à autoconfiança.

Por outro lado, perfis com lordose acentuada (pelve inclinada para trás) e costas retas são mais comuns em personalidades introvertidas, refletindo uma postura corporal mais fechada.

A pélvis, um possível indicador de seguro.

Em personalidades extrovertidas, a pélvis geralmente permanece ereta ou ligeiramente inclinada para a frente, o que acentua a curvatura lombar e transmite uma impressão de energia. Personalidades mais introvertidas tendem a adotar uma postura fechada: músculos abdominais contraídos, ombros arredondados, cabeça projetada para a frente — uma configuração que pode promover tensão nas costas ou no pescoço ao longo do tempo. Manter uma postura não natural por períodos prolongados exige maior esforço muscular, o que pode explicar algumas dores recorrentes.

O efeito das "poses de poder"

Algumas pesquisas sugerem que manter uma postura dominante — peito aberto, braços estendidos — por alguns minutos pode alterar temporariamente certos marcadores hormonais, com um aumento na testosterona e uma queda no cortisol, o hormônio do estresse. Essa postura às vezes é associada ao aumento da autoconfiança e maior iniciativa.

Por outro lado, uma postura fechada tende a reforçar sentimentos de ansiedade ou inibição.

O estresse e as emoções também moldam a postura.

A postura corporal muitas vezes reflete o estado emocional. Ombros abertos e costas retas são frequentemente associados à confiança, enquanto ombros curvados podem transmitir mais reserva ou timidez.

O estresse crônico também pode agravar a má postura e criar um ciclo difícil de quebrar: a contração muscular causa dor, essa dor altera a postura e essa postura deteriorada pode, por sua vez, influenciar a autoimagem.

Para algumas pessoas extrovertidas, adotar uma postura ereta pode aumentar a autoestima, melhorar o humor e os níveis de energia. Para indivíduos mais introvertidos, no entanto, manter uma postura muito forçada pode levar à fadiga muscular ou desconforto postural.

Em resumo, uma postura aberta e confiante costuma estar associada a reações fisiológicas relacionadas à confiança e à energia, enquanto uma postura fechada tende a manter o corpo em estado de contração muscular, o que às vezes pode ser fonte de tensão ou dor.

