O truque infalível para impedir que seus entes queridos mimem demais seus filhos.

No Natal, as crianças recebem montanhas de presentes. Tantos, aliás, que nem se vê a base da árvore. Vocês, pais, ficam furiosos em silêncio com o Papai Noel, que claramente desconhece o significado da palavra "moderação". Para evitar que seus entes queridos cheguem com um saco transbordando de presentes e para manter a credibilidade da sua abordagem minimalista, aqui vão algumas dicas úteis de especialistas.

Seja claro desde o início.

Todo ano, a cena se repete sob as guirlandas coloridas. Incontáveis pacotes se acumulam no chão, e os parentes, com expressões inocentes, culpam o Papai Noel . Enquanto antigamente as crianças tinham que se contentar com uma laranja e um quadradinho de chocolate, hoje elas têm mais presentes do que sabem o que fazer com eles.

Como pai ou mãe, você se esforça para incutir o espírito do Natal em seus filhos e os valores que o acompanham: partilha, generosidade e bondade. Acima de tudo, você os faz entender que não é uma festa materialista. Você pede que sejam razoáveis com seus pedidos de Natal. Mas então, seus parentes chegam à sua porta carregados de presentes, entregando brinquedos que as crianças nem sequer pediram.

Não precisa franzir a testa como um triângulo invertido e adotar um ar acusador. Se você quer que seus entes queridos parem de mimar tanto seus filhos, avise-os com um mês de antecedência. E não precisa organizar uma reunião de emergência na sala de estar da família. Opte por uma abordagem menos formal, talvez tomando um café, ou envie uma mensagem de texto educada.

Não se esqueça de usar a forma correta.

Introduza o tema de forma sutil. A ideia é simples: envolva sua mensagem em plástico bolha para evitar ser muito direto ou estragar a festa. Como recomendam os especialistas do HuffPost , você poderia, por exemplo, mencionar um artigo sobre o excesso de presentes no Natal para transmitir a mensagem com delicadeza.

Diane Gottsman, autora de "Etiqueta Moderna para uma Vida Melhor" e fundadora da "Escola de Protocolo do Texas", sugere uma abordagem ainda mais humana. "Você poderia doar o dinheiro que gastaria em um presente para alguém menos afortunado? Ou poderia até mesmo fazer uma doação em nome dessa pessoa."

Dê a eles uma lista de presentes.

Você provavelmente já recebeu ou criou uma lista de presentes para o bebê , um guia útil para garantir que seus entes queridos escolham os presentes certos. Por que não fazer o mesmo para o Natal? Pelo menos isso evita compras desnecessárias e incentiva presentes úteis. Em suas listas de Natal , as crianças costumam pedir de tudo: de um carrinho de controle remoto que quebrará depois de cinco usos a um microscópio que ficará pegando poeira em um armário. Especialistas até sugerem a opção de experimentos como alternativa aos presentes. Se seu filho adora cozinhar, por que não juntar dinheiro para pagar um curso para ele?

Criar novas tradições

Que tal fazer um Amigo Secreto em família? Sabe, aquela brincadeira de sortear o nome do destinatário às cegas? Não é só um ritual de escritório e pode ajudar a conter a generosidade excessiva. Ou, que tal estabelecer uma regra de "feito em casa", garantindo presentes com forte valor sentimental? A ideia? Criar um presente com as próprias mãos, seja usando materiais reciclados, papel crepom ou fotos da família. É a melhor maneira de fazer com que seus entes queridos parem de mimar tanto as crianças.

Demonstre empatia

Mesmo que esses presentes não solicitados te irritem, tente se colocar no lugar de quem os está dando. Claro, você não sabe onde vai guardá-los e se preocupa que seu filho os esqueça assim que forem desembrulhados, mas para seus entes queridos, pode ser uma demonstração de carinho. Vem de um bom lugar. "Às vezes, as pessoas dizem 'eu te amo' através de presentes e dão grande importância às festas de fim de ano e aos presentes", observa Jodi RR Smith, presidente da Mannersmith Etiquette Consulting.

E acima de tudo, diga "obrigado".

É uma regra de etiqueta que você ensina aos seus filhos o dia todo. Essa palavrinha mágica, como você gosta de chamá-la, não é opcional. Mesmo que você tenha pedido aos seus entes queridos para não mimarem demais seus filhos, a decisão final é deles (e em conluio com os duendes). A época de Natal às vezes pode ser tensa, e você pode se sentir tentado a responder na defensiva com "ele já tem tudo o que precisa" ou "não havia necessidade de comprar um presente". Aceite este presente com gratidão e apreço.

Não existe fórmula mágica para fazer com que seus entes queridos parem de mimar tanto seus filhos no Natal e mostrem um pouco de moderação. Talvez, para eles, seja uma forma de compensar o que nunca tiveram.