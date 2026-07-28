Aos 32 anos, esta modelo fala abertamente sobre sua experiência com endometriose antes da gravidez.

Bem-estar
Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

A modelo e atriz húngara Barbara Palvin detalhou, em um podcast apresentado por seu marido, o ator ítalo-americano Dylan Sprouse, e pelo escritor Brendan Columbus, a jornada que a levou ao diagnóstico de endometriose. Grávida de seu primeiro filho, ela descreveu "anos de dor e um diagnóstico tardio".

Sintomas que foram minimizados por muito tempo

Barbara Palvin relata noites passadas no chão, vômitos provocados pela dor e a completa ausência de alívio, apesar de tentar diversos tratamentos. Segundo seu depoimento, várias consultas ginecológicas não resultaram em um diagnóstico: disseram-lhe que sua dor era devido à menstruação normal e aconselharam-na a modificar seu estilo de vida ou fortalecer os músculos. Essa experiência de debilidade é frequentemente relatada por quem sofre com essa condição.

Uma doença crônica que ainda é pouco compreendida.

A endometriose é caracterizada pela presença, fora do útero, de tecido semelhante ao tecido que reveste seu interior. Pode causar dor pélvica debilitante, menstruação intensa, fadiga crônica e, às vezes, complicações que afetam a fertilidade. Como a própria Barbara Palvin destacou, um exame ginecológico padrão nem sempre é suficiente para detectá-la, o que explica, em parte, o longo histórico de atrasos no diagnóstico.

Uma intervenção anterior ao projeto infantil

Após consultar um especialista, Barbara Palvin se submeteu a uma cirurgia em 2025, que anunciou em uma publicação em suas redes sociais. Ela esclareceu que a cirurgia não era uma cura, mas que havia aliviado significativamente seus sintomas. Barbara Palvin e Dylan Sprouse explicaram que optaram por essa medida antes de pensar em engravidar. A filha do casal está prevista para agosto de 2026.

Um testemunho que serve de advertência.

Em sua publicação, Barbara Palvin incentiva aqueles que suspeitam ter a doença a consultar um especialista, enfatizando a importância do diagnóstico precoce para limitar complicações a longo prazo. Seu marido, Dylan Sprouse, também observou que a pesquisa sobre essa condição ainda é insuficiente.

Este relato, portanto, lança luz sobre um mecanismo documentado há anos: a banalização da dor menstrual atrasa o reconhecimento de uma doença crônica. Liderado por uma figura pública como Barbara Palvin, ajuda a tornar visível uma realidade que muitas mulheres enfrentam sem palavras ou respostas médicas.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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