"Pouquíssimas pessoas são capazes disso": esse gesto discreto pode ajudar a localizar sons.

Mover as orelhas voluntariamente é uma dessas habilidades discretas, porém intrigantes. Esse talento, possuído por pouquíssimas pessoas, é, no entanto, muito mais comum em homens do que em mulheres. Por trás desse movimento aparentemente inofensivo, esconde-se uma história fascinante que envolve a evolução, o cérebro e o potencial oculto do corpo humano.

Um vestígio de nossos ancestrais… ainda muito vivo

Se você conseguir mover as orelhas, mesmo que ligeiramente, estará ativando um reflexo herdado de nossos ancestrais primatas. Em macacos, gatos e cachorros, esse movimento serve para orientar as orelhas com precisão em direção a um som, a fim de identificar sua origem ou antecipar perigos. Em uma selva densa ou ambiente selvagem, essa habilidade representava uma verdadeira vantagem para a sobrevivência.

Nos humanos modernos, esse reflexo perdeu sua função original. Os três músculos responsáveis — o mindinho anterior, superior e posterior — tornaram-se praticamente inativos. No entanto, em algumas pessoas, eles permanecem perfeitamente ativáveis. Os cientistas estimam que pouquíssimos indivíduos sejam capazes disso, e ainda não está claro por que essa habilidade é cerca de três vezes mais comum em homens do que em mulheres.

Uma curiosidade muscular... ou uma pista sobre o seu cérebro?

Esse gesto pode ser mais do que uma simples curiosidade engraçada. Pesquisadores sugerem que ele pode refletir uma forma mais desenvolvida de neuroplasticidade. Em outras palavras, o cérebro de pessoas que conseguem mexer as orelhas pode ser mais capaz de manter, reorganizar ou reativar certas conexões neurais.

Alguns estudos vão ainda mais longe, sugerindo que essa capacidade pode estar associada a uma maior resiliência cerebral após um AVC ou trauma. Esse movimento sutil se tornaria, então, um indicador de flexibilidade mental, adaptabilidade e potencial de recuperação. Uma bela demonstração de tudo o que seu corpo e cérebro são capazes de fazer, às vezes sem que você sequer perceba.

Uma proeza de coordenação motora

Mexer as orelhas não é tão simples quanto parece. Requer uma coordenação muito precisa entre o cérebro e músculos que a maioria das pessoas nunca usa voluntariamente. Para fazê-las se mover, é preciso ativar esses três músculos simultaneamente, sem depender de movimentos faciais ou do pescoço.

Portanto, não se trata de anatomia — todos têm esses músculos —, mas sim de conexões neurais. Em algumas pessoas, essas conexões permaneceram ativas. Em outras, simplesmente entraram em estado latente, sem desaparecer completamente. Uma boa notícia para quem gosta de desafios físicos leves.

Boas notícias: você pode aprender

Ao contrário da crença popular, esse talento não é exclusivo de uma "elite genética". É possível despertar esses músculos adormecidos. Em frente a um espelho, concentrando-se na região das têmporas e tentando provocar o menor contração, você pode reativar gradualmente esse movimento ancestral.

O segredo está na paciência, na consciência corporal e na repetição. Cada micromovimento conta. Mesmo que você não consiga fazer suas orelhas se mexerem como um gato atento, ainda assim estará estimulando sua consciência corporal, coordenação e a conexão entre cérebro e músculos. É uma prática gratificante para o corpo, a mente e a confiança em suas habilidades.

Resumindo, mexer as orelhas pode não te transformar em um super-herói, mas esse gesto ilustra perfeitamente a riqueza oculta do seu corpo. Ele nos lembra que você é muito mais do que aquilo que usa no dia a dia, que seu cérebro está repleto de conexões neurais ainda inexploradas e que seu corpo merece ser celebrado em todas as suas sutilezas.