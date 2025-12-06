Search here...

O que os médicos removeram do nariz dele após 35 anos chocou a todos.

Bem-estar
Anaëlle G.
stefamerpik/Freepik

Candela Reybaud, uma nutricionista e influenciadora argentina de 35 anos com 105 mil seguidores no Instagram, compartilhou uma descoberta médica surpreendente no final de novembro de 2025 que explicou suas dificuldades respiratórias crônicas desde o nascimento. Um exame realizado após uma sinusite recorrente revelou um corpo estranho alojado em seu septo nasal direito, que foi removido endoscopicamente após 35 anos de obstrução silenciosa.

Problemas respiratórios que foram banalizados desde a infância.

Desde o seu nascimento, em 1990, Candela respirava principalmente pela boca, com o ar passando muito pouco pela narina direita ao inspirar, o que dificultava a prática de esportes, o sono e as atividades diárias. Acostumada com esse desconforto, ela nunca havia consultado um otorrinolaringologista, considerando isso uma "normalidade pessoal", apesar do impacto em sua qualidade de vida. Uma sinusite em 2024, inicialmente tratada sem tomografia computadorizada devido à dificuldade de acesso local, fez com que seus sintomas — dor na bochecha direita e aumento da obstrução — retornassem com mais intensidade, levando-a finalmente a buscar um exame completo.

A descoberta improvável durante o exame.

Exames de imagem revelaram um pequeno corpo estranho, de apenas alguns milímetros, incrustado no septo nasal, formando um rinólito após décadas. O médico o removeu por endoscopia em quase duas horas: um pedaço de fita adesiva dobrada e enrolada, calcificada pelo tempo. "A princípio, não entendemos o que era", conta Candela, antes que o objeto inesperado que havia obstruído seu fluxo de ar por tanto tempo fosse claramente identificado.

A provável origem está ligada ao nascimento.

A mãe recorda um episódio de dificuldade respiratória na unidade neonatal, onde um tubo nasal havia sido inserido para ventilação: a fita adesiva usada para fixar o equipamento pode ter se soltado e ficado presa durante a remoção. "É a única explicação lógica que encontramos", explica a mãe, enfatizando a improbabilidade, mas também a coerência dessa hipótese, dada a ausência de outras causas óbvias.

Uma lufada de ar fresco e uma mensagem de conscientização.

Após a extração, Candela respira "melhor a cada dia", descobrindo aos 35 anos a sensação de narinas desobstruídas, com uma melhora imediata em sua vida diária. Seu vídeo no Instagram viralizou, incentivando as pessoas a não minimizarem sintomas crônicos: "Se minha experiência ajudar alguém a procurar ajuda médica a tempo, terá valido a pena". Este caso extremamente raro destaca a importância de consultar um médico ao se deparar com desconforto persistente, mesmo que habitual.

A história singular de Candela Reybaud ilustra como o corpo pode se adaptar silenciosamente a anomalias inesperadas, às vezes por toda a vida. Sua jornada "desconcertante" serve como um lembrete de que sintomas persistentes nunca devem ser ignorados, mesmo quando parecem fazer parte da nossa "normalidade". Ao compartilhar sua experiência, ela ajuda a desmistificar certos distúrbios e incentiva todos a ouvirem os sinais do próprio corpo.

Eis o porquê de uma noite de raclette sempre animar o espírito.

