Esses sinais indicam que você pode não estar bebendo água suficiente.

Bem-estar
Léa Michel
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A água é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. No entanto, muitos de nós não bebemos o suficiente, muitas vezes sem perceber. A desidratação pode se manifestar por meio de diversos sinais, às vezes inesperados. Veja como reconhecer quando seu corpo pode estar pedindo mais água.

Sede e cor da urina

O primeiro e mais óbvio sinal é a sede. Mas atenção: quando a sede aparece, o corpo já está ligeiramente desidratado. Outro indicador confiável é a cor da urina. Urina escura, tendendo ao âmbar, geralmente indica hidratação insuficiente, enquanto urina clara sugere boa hidratação. Um indicador simples para monitorar diariamente.

Fadiga, dores de cabeça e dificuldade de concentração.

Outros sinais, mais sutis, também podem servir de alerta. Fadiga, dores de cabeça e dificuldade de concentração estão entre as manifestações da desidratação. Um estudo publicado no The Journal of Nutrition , conduzido por Lawrence Armstrong e sua equipe, destacou exatamente essa relação. Os pesquisadores observaram que uma desidratação leve — de apenas cerca de 1,4% do peso corporal — foi suficiente para afetar negativamente o humor, aumentar a sensação de fadiga e dores de cabeça e reduzir a concentração em mulheres jovens e saudáveis. Em outras palavras, mesmo um déficit mínimo pode ter efeitos tangíveis.

Pele e boca secas

A falta de água também é visível na pele. Pele repuxada, seca ou menos flexível pode indicar hidratação insuficiente. Da mesma forma, boca seca, lábios rachados ou uma sensação persistente de sede também são sinais. Esses sinais, muitas vezes atribuídos a outras causas, merecem atenção.

Tontura ou sensação de fraqueza

Em alguns casos, uma deficiência mais acentuada pode causar tonturas, fraqueza ou dificuldade em realizar esforços. Esses sintomas devem motivar a hidratação imediata, especialmente em clima quente ou durante atividades físicas.

Como se manter melhor hidratado

Para evitar esses inconvenientes, o ideal é beber água regularmente ao longo do dia, sem esperar sentir sede. Manter uma garrafa de água por perto, variar as bebidas com chás de ervas ou águas aromatizadas e consumir frutas e vegetais ricos em água são dicas eficazes. No entanto, as necessidades individuais variam de acordo com a idade, o nível de atividade e o clima.

Sede, urina escura, fadiga, dores de cabeça ou pele seca: esses sinais podem indicar que você não está bebendo água suficiente. Ao aprender a reconhecê-los e criar o hábito de se manter hidratado, você pode preservar sua energia, concentração e bem-estar geral.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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