Algumas pessoas enxergam letras e números em cores: por que esse fenômeno é fascinante?

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Julia Perez
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Para a maioria de nós, a letra "A" não tem cor. Para algumas pessoas, ela é invariavelmente vermelha, "B" azul, "5" verde… Esse fenômeno, chamado sinestesia grafema-cor, intriga pesquisadores há mais de dois séculos. Longe de ser um distúrbio, trata-se de uma variação natural na percepção, rara, estável e surpreendentemente consistente.

Uma percepção que combina letras, números e cores.

Sinestesia refere-se a uma mistura involuntária dos sentidos ou das funções cognitivas: um estímulo desencadeia espontaneamente outro. Em sua forma denominada "grafema-cor", letras e números são associados a tonalidades específicas. Esta é uma das formas mais difundidas e estudadas, principalmente porque o funcionamento do sistema visual está agora bem documentado. Para o indivíduo afetado, essas associações não são fruto da imaginação consciente: elas surgem espontaneamente.

Uma característica involuntária e notavelmente estável.

Três características definem esse fenômeno: é involuntário, automático e constante ao longo do tempo. Um sinesteta que percebe o número "7" como laranja continuará a percebê-lo dessa forma anos depois. Embora as correspondências variem de indivíduo para indivíduo, certos padrões aparecem em larga escala: estatisticamente, a letra "A" é frequentemente associada ao vermelho. Muitos sinestetas dizem que só perceberam mais tarde na vida que sua experiência não era compartilhada por todos.

O que acontece no cérebro?

As causas ainda não são totalmente compreendidas. De acordo com o Clinical Trial , a hipótese mais aceita sugere a "ativação cruzada" entre áreas cerebrais vizinhas, particularmente a região que processa letras e números e a que processa cores. Outros modelos propõem o aumento da conectividade entre áreas sensoriais ou um déficit de inibição. A sinestesia também tem um componente hereditário, pois tende a ocorrer dentro da mesma família. Os especialistas enfatizam um ponto: trata-se de uma variação saudável, não de uma patologia.

Quantas pessoas foram afetadas?

Segundo a PLOS ONE , as estimativas variam dependendo da metodologia. A sinestesia, em todas as suas formas, afeta mais de 4% da população, de acordo com um estudo marcante. Já a sinestesia grafema-cor afeta aproximadamente 1 a 2% das pessoas. Essa característica geralmente se desenvolve gradualmente durante a infância.

Curiosamente, alguns estudos mostraram que algumas dessas associações podem ser influenciadas pelo ambiente: um estudo descobriu que vários sinestetas tinham correspondências baseadas em um brinquedo de alfabeto colorido muito comum.

O que torna a sinestesia grafema-cor tão fascinante é que ela ilustra a diversidade de maneiras pelas quais o cérebro humano constrói a realidade. Longe de ser uma desvantagem, às vezes ela traz vantagens, principalmente para a memória, segundo algumas pesquisas. Acima de tudo, ela nos lembra que a mesma página de texto pode ser experimentada de maneiras radicalmente diferentes por cada pessoa: prova de que nossa percepção do mundo está longe de ser universal.

Julia Perez
Julia Perez
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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