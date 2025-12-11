Na Índia, o casamento deles causou escândalo devido à cor da pele do noivo.

Um casamento por amor na Índia se transformou em uma controvérsia nacional por causa da cor da pele do noivo, desencadeando um intenso debate sobre o colorismo e os preconceitos ainda presentes na sociedade. Rishabh Rajput e Sonali Chouksey, um casal de Madhya Pradesh, viram o vídeo de seu casamento viralizar, não por sua felicidade, mas por causa de ataques direcionados à pele escura do noivo e às supostas intenções da noiva.

Um casamento de conto de fadas… arruinado por trolls.

Rishabh e Sonali se conheceram na universidade em 2014, ficaram juntos por 11 anos antes de se casarem em 23 de novembro, cercados por suas famílias e rituais tradicionais. Suas fotos e vídeos, postados nas redes sociais para compartilhar sua alegria, circularam rapidamente, mas as mensagens de parabéns foram ofuscadas por zombarias e memes que criticavam a pele mais escura do noivo.

Uma mistura de racismo e misoginia online.

Os trolls descreveram o casal como "incompatível", insinuando que "Sonali não poderia ser feliz com um homem de pele escura". Muitos a chamaram de "interesseira", alegando que ela se casou com ele por dinheiro ou por um cargo no governo, chegando ao ponto de sugerir que o pai dele era ministro, sem qualquer prova.

Uma resposta digna e franca

Diante das duras críticas, o casal decidiu se manifestar publicamente em vez de permanecer em silêncio. Em uma publicação no Instagram e em diversas entrevistas, Rishabh reiterou que não é funcionário público, mas que trabalha arduamente para proporcionar uma vida digna à sua família, enfatizando que Sonali o amou quando ele "não tinha nada" e que esteve ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins.

Confrontando as contradições do colorismo

Rishabh contou à BBC que sofreu discriminação por causa da cor da sua pele durante toda a vida, mas que, ao longo dos seus 11 anos de relacionamento, nunca tinha ouvido dizer que eram um "casal ruim" até que o vídeo foi julgado por estranhos online. Sonali salientou que, na Índia, a maioria das pessoas tem pele mais escura e que ter pele mais clara não torna alguém melhor, denunciando o absurdo de julgar um casal pela cor da pele em vez do amor e respeito que partilham.

Um amor mais forte que o preconceito.

O casal insiste que um vídeo de 30 segundos não captura os 11 anos de trabalho, concessões e apoio mútuo que construíram sua história. Para aqueles que os chamam de "incompatíveis", Rishabh simplesmente responde: "Olhem para os rostos deles; eles não parecem infelizes porque possuem algo que muitos não têm: eu a tenho, e ela me tem."

A história de Rishabh e Sonali, além do amor sincero que representa, revela o estigma persistente do colorismo na Índia. Sua união, que deveria ser celebrada, trouxe à tona os julgamentos infundados ainda enfrentados por aqueles que não se conformam aos padrões estéticos herdados de séculos de hierarquias sociais. Ao escolherem responder com dignidade e defender sua história, o casal transforma o ódio em conscientização. Sua mensagem é clara: a cor da pele não define o valor de um ser humano.