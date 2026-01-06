Segundo uma sexóloga, aqui estão 7 coisas que todo casal deve saber.

A intimidade em um relacionamento muitas vezes é cercada por crenças persistentes, comparações desnecessárias e pressões não ditas. Mesmo quando o vínculo é forte, essas noções preconcebidas podem gerar dúvidas ou impedir o prazer. Baseando-se em sua experiência em terapia de casais, a psicóloga clínica Karen Gurney , diretora da Clínica Havelock em Londres, compartilha verdades simples e libertadoras para vivenciar uma intimidade mais serena e, acima de tudo, mais alinhada com seus corpos e desejos.

1. O orgasmo não é o único objetivo

Ao contrário do que se pensa na cultura popular, um relacionamento íntimo bem-sucedido não se mede pelo orgasmo. O prazer não tem um destino final; ele se revela através da exploração, das sensações e da conexão. Quando os casais dedicam tempo a si mesmos, variam seus ritmos e práticas, a experiência se torna mais rica e satisfatória. Seus corpos merecem ser ouvidos em toda a sua diversidade, sem pressão para atingir um resultado específico.

E é igualmente importante lembrar que a sexualidade não é uma obrigação dentro de um casal: cada pessoa, cada dupla, é livre para definir seus desejos, suas necessidades e sua maneira de viver sua história, com ou sem sexualidade.

2. A dor nunca é inevitável.

Um corpo respeitado é um corpo que não sofre. Dor durante a relação sexual não é normal e nunca deve ser minimizada. Estar relaxada, excitada e confiante são fundamentais para uma vida sexual prazerosa. Se o desconforto ou a dor persistirem, consultar um profissional de saúde é um ato de autocuidado. Seu conforto e bem-estar físico são primordiais.

3. Não existe algo como "sexualidade normal"

Frequência, práticas, fantasias: não existem regras universais. Cada casal inventa sua própria linguagem íntima. Tentar se conformar a um padrão externo muitas vezes sufoca o desejo e a espontaneidade. A sexualidade floresce quando vocês se permitem ser curiosos, criativos e livres, sem se compararem aos outros. Seus desejos são legítimos, sejam eles quais forem, desde que sejam compartilhados e consensuais.

4. Falar sobre sexo aumenta o desejo.

A compreensão silenciosa é preciosa, mas não substitui as palavras. A coragem de falar sobre o seu corpo, as suas necessidades, os seus limites e os seus prazeres cria uma atmosfera de segurança emocional. Fazer da comunicação um hábito, em vez de uma conversa ocasional, ajuda a evitar mal-entendidos. O diálogo sincero fomenta a confiança e torna as interações mais fluidas e estimulantes.

5. A penetração não é obrigatória

Reduzir a sexualidade a um único ato pode empobrecer a experiência. A intimidade não se limita à penetração , muito menos a um cenário repetitivo. Explorar outras formas de contato, carícias e brincadeiras sensoriais ajuda a manter a surpresa e o desejo. Cada corpo tem mil maneiras de sentir prazer, e nenhuma é superior à outra.

6. O mito do "bom negócio" é enganoso.

A performance não tem lugar no quarto. Você não pode ser "bom" ou "mau" sozinho: a sexualidade é um encontro. Ela se baseia em escuta, adaptação e autoconhecimento. Sentir-se confortável no próprio corpo, seja qual for o seu formato, é um poderoso fator de prazer. A autenticidade é muito mais sedutora do que a perfeição.

7. É humano ter a mente divagando.

É normal que a mente divague durante o sexo. Essas distrações são comuns, desde que não tomem conta da situação. Aprender a se reconectar com as suas sensações, principalmente por meio de práticas diárias de atenção plena, ajuda você a estar mais presente. Quanto mais você escuta o seu corpo, mais intensos se tornam o prazer e a conexão.

Em última análise, uma sexualidade plena se constrói longe de expectativas e comparações. Ela se baseia no respeito pelos corpos, na curiosidade mútua e na comunicação compassiva. Ao se permitir explorar sem julgamentos, você transforma a intimidade em um espaço de liberdade, prazer e confiança mútua.