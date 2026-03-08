"Rinite da lua de mel": a ligação pouco conhecida entre o desejo e a congestão nasal.

Você está desfrutando de um momento de puro prazer debaixo das cobertas quando, de repente, seu nariz começa a escorrer. A caixa de lenços de papel, relegada à mesa de cabeceira e não destinada a esse propósito, se mostra indispensável. Naquele exato momento, você sente que está ficando doente. No entanto, não se trata do início de um resfriado forte, mas de um sintoma comum da "rinite da lua de mel". Durante o ato sexual, todas as válvulas se abrem, inclusive as mais inesperadas do corpo.

Um fenômeno surpreendente durante a atividade sexual.

Quando os corpos se fundem e dançam uma valsa frenética até o clímax, podem ocorrer risos, lágrimas, tremores nas pernas ou espasmos. Essa explosão de prazer desencadeia uma série de reações, às vezes espetaculares. No entanto, ninguém fala da "rinite da lua de mel", que precede a relação sexual apaixonada ou marca o fim da ascensão ao sétimo céu.

Não, não se trata de um vírus exótico contraído na lua de mel, mas sim de uma gripe "emocional". É um pouco como a doença do amor. Nada de palmas suadas ou borboletas no estômago, mas espirros repetidos que obrigam a afastar-se do parceiro e um nariz entupido que exige vários lenços de papel.

No início, você pensa espontaneamente em uma alergia sazonal ou gripe chegando. Já consegue se imaginar com uma bolsa de água quente na cabeça e o nariz ardendo. No entanto, esse suposto resfriado desaparece como por mágica, junto com a excitação. Essa "rinite da lua de mel" incomoda justamente quando você está prestes a consumar o relacionamento e some tão rápido quanto surgiu. Esse termo, um tanto metafórico, está longe de ser apenas uma anedota. Faz parte do dicionário médico e é bem documentado pela ciência. O desejo não apenas estimula as zonas erógenas do corpo; ele também toca áreas inesperadas.

Como a ciência explica isso

Esse fenômeno foi descrito em um estudo publicado no Journal of the Royal Society of Medicine. Os pesquisadores se concentraram em pessoas que espirravam ao ter pensamentos sexuais, durante a excitação ou no momento do orgasmo.

A conclusão deles? Não é algo psicológico nem uma peculiaridade isolada. É uma resposta corporal involuntária. Para entendê-la, precisamos analisar o sistema nervoso autônomo, responsável pelas nossas funções automáticas: respiração, batimentos cardíacos… e reações nasais.

A excitação sexual ativa fortemente o sistema nervoso parassimpático. Esse mesmo sistema está envolvido na regulação das membranas mucosas nasais. Como resultado, pode ocorrer uma espécie de "curto-circuito". Em resumo, seu corpo confunde os sinais. Não é romântico, mas é fascinante.

Por que algumas pessoas estão mais preocupadas?

A "rinite da lua de mel" não é contagiosa. Aliás, nem todas as pessoas a apresentam. Pesquisadores sugerem diferenças individuais na organização das vias nervosas. Algumas pessoas podem ter conexões mais "sensíveis" entre os circuitos sexuais e nasais.

Este não é o único reflexo estranho do corpo humano. Algumas pessoas espirram ao olhar para o sol (o famoso reflexo fotossensibilizante), outras depois de uma refeição farta. O que elas têm em comum? Uma reação automática, imprevisível e perfeitamente inofensiva.

Uma reação corporal que ainda é pouco compreendida.

Se a "rinite da lua de mel" ainda é relativamente desconhecida, é em parte porque é algo muito íntimo. Espirrar e fungar no ouvido da pessoa amada em vez de sussurrar palavras doces é tão constrangedor quanto manter as meias durante o sexo. Muitos preferem guardar isso para si, sentindo-se tristemente impotentes. No entanto, esse pequeno deslize não é incomum e não significa necessariamente que você tenha um problema neurológico.

Os especialistas são claros: esse fenômeno não é perigoso nem patológico. Na maioria dos casos, nenhum tratamento é necessário. Compreender sua origem costuma ser suficiente para colocá-lo em perspectiva. E sejamos honestos: se o corpo reage, é porque está totalmente presente no momento.

Espirrar durante o sexo não é, portanto, obra de alguns ácaros ou de um micróbio estagnado, mas sim a expressão de um desejo sem limites.