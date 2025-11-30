Search here...

Esses 5 cursos caros... que (quase) valem a pena

Léa Michel
Contrariando a crença popular, alguns diplomas universitários representam um investimento muito alto sem garantir um retorno financeiro correspondente. De acordo com dados recentes do Banco da Reserva Federal de Nova York , áreas como educação, serviço social e artes, na verdade, levam aos menores rendimentos médios após cinco anos no mercado de trabalho.

Os cursos superiores com os menores salários depois da universidade

De acordo com dados recentes do Banco da Reserva Federal de Nova York, entre os diplomas universitários que oferecem o menor retorno financeiro após 5 anos de emprego, estão:

  1. Profissionais que dominam línguas estrangeiras têm um salário médio de aproximadamente US$ 40.000 por ano (€ 34.500 = € 2.875 por mês).
  2. "Ciências sociais gerais" com aproximadamente US$ 41.000 (€ 35.320 = € 2.943,33 por mês)
  3. “Artes Cênicas” por pouco mais de US$ 41.900 (€ 36.170 = € 3.014 por mês).
  4. "Antropologia" e "Educação Infantil", com um valor aproximado de US$ 42.000 (€ 36.240 = € 3.020 por mês ).

É importante contextualizar esses números: embora essas áreas de estudo resultem nas menores rendas médias após cinco anos, de acordo com o Banco da Reserva Federal de Nova York, um salário de € 2.875 por mês para um graduado em "Línguas Estrangeiras", por exemplo, ainda é superior ao que muitas pessoas ganham. Tudo é relativo, portanto, e esses diplomas podem oferecer outras vantagens, como satisfação no trabalho, criatividade ou perspectivas de carreira diversificadas.

Uma inflação de diplomas que dilui seu valor no mercado.

Segundo o Banco da Reserva Federal de Nova York, esse fenômeno se explica pela expansão do ensino superior e pela oferta de programas de treinamento que supera a demanda por mão de obra qualificada. Ao mesmo tempo, as mensalidades estão subindo acentuadamente, principalmente nos Estados Unidos, onde a dívida estudantil para um mestrado chega a quase US$ 50.000 (€ 43.000), um custo elevado que nem sempre é compensado por salários mais altos.

As áreas técnicas ainda lideram em termos de salários

Em contrapartida, os diplomas em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) levam consistentemente a carreiras com salários mais altos, graças à forte demanda nos setores de tecnologia e finanças. Essa realidade, segundo o Banco da Reserva Federal de Nova York, incentiva a reflexão sobre as escolhas educacionais em relação ao retorno esperado do investimento.

Em resumo, esses dados destacam a importância de escolher a carreira não apenas por paixão, mas também considerando as realidades econômicas do mercado de trabalho.

