Ela vive em um navio de cruzeiro o ano todo: aos 77 anos, ela mostra o que ninguém nunca te conta.

Sociedade
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

Aos 77 anos, Sharon Lane abdicou de tudo para se estabelecer permanentemente a bordo do Odyssey Villa Vie Residences, um navio de cruzeiro que oferece acomodações com tudo incluído enquanto navega ao redor do mundo. Ela compartilha abertamente o que essa vida envolve, incluindo o único inconveniente real que encontrou.

Uma aposentadoria dos sonhos à beira-mar.

Instalada a bordo deste navio, que explora 425 destinos em 147 países há 3 anos e meio, Sharon desfruta de um ambiente único com acomodação permanente, refeições 24 horas por dia, assistência médica e uma variedade de atividades. Esta opção de residência a bordo, disponível a um preço que diminui com a idade, permite-lhe viajar sem as restrições dos aeroportos e viver uma aposentadoria ativa e independente.

O outro lado da moeda

Embora essa vida possa parecer idílica, Sharon confessa um detalhe que pode parecer trivial, mas que a incomoda bastante: não poder se levantar para pegar um lanche ou esquentar uma refeição como faria em casa. Essa limitação invisível evidencia os ajustes necessários para viver plenamente em um barco, mesmo com todos os serviços oferecidos.

Para além dos inconvenientes, uma experiência enriquecedora.

O prazer de descobrir a Europa, o Caribe, o Japão ou, em breve, a África do Sul, supera em muito o encanto de um lugar fixo. Sharon explica que aprecia a sensação única de ter sua casa em constante movimento, o que dá um novo propósito à sua aposentadoria, combinando descobertas, conforto e uma comunidade flutuante.

Viver o ano todo em um navio de cruzeiro não é uma escolha comum, mas para Sharon Lane, promete uma aposentadoria extraordinária. Entre maravilhas diárias, encontros enriquecedores e conforto garantido, ela demonstra que a idade não é barreira para a aventura. Sharon prova que ousar sair da rota tradicional pode transformar sua vida em uma experiência inesquecível, mesmo aos 77 anos.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Esses 5 cursos caros... que (quase) valem a pena
"Eu nem sabia lavar roupa": essas aulas inusitadas fazem sucesso entre os jovens adultos.

