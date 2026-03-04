"Gorda demais": Criticada por suas curvas, esta modelo plus size reacende o debate sobre gordofobia.

Os corpos das mulheres continuam sendo comentados, analisados e julgados — mesmo quando se trata de ícones internacionais da moda. A recente onda de críticas direcionadas a Ashley Graham comprova isso: apesar do progresso do movimento de aceitação do próprio corpo, a gordofobia permanece profundamente enraizada em nossas mentes.

Ashley Graham, uma pioneira da moda mais inclusiva.

Por mais de uma década, Ashley Graham se consolidou como um dos principais rostos da diversidade corporal na moda. Em 2016, ela fez história ao se tornar a primeira modelo plus size a estampar a capa da edição de maiô da Sports Illustrated. Um símbolo poderoso em uma indústria tradicionalmente dominada por figuras extremamente magras.

Nas passarelas, durante as Semanas de Moda e no tapete vermelho, ela defende uma ideia simples, porém poderosa: todos os tipos de corpo têm seu lugar. Curvas, quadris largos, abdômen definido, braços arredondados — nada deve ser escondido ou corrigido. Sua mensagem é clara: beleza não tem a ver com tamanho, mas sim com presença. E ao longo dos anos, ela tem se manifestado amplamente sobre autoaceitação, a pressão para se conformar aos padrões de beleza e a necessidade de representar a diversidade de corpos. Uma voz engajada em um mundo onde a imagem ainda reina suprema.

Uma avalanche de comentários sobre seu físico.

Recentemente, fotos da modelo provocaram uma onda de reações nas redes sociais. Alguns internautas criticaram suas "curvas excessivas", enquanto outros ridicularizaram certas partes de seu corpo.

Esse tipo de comentário se enquadra na categoria do que é conhecido como gordofobia: zombaria ou discriminação com base no peso. Esse fenômeno é documentado por inúmeros estudos de ciências sociais, que mostram que pessoas percebidas como "acima do peso" estão mais expostas ao julgamento público – e as mulheres, em particular.

No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde, o estigma relacionado ao peso pode ter consequências psicológicas significativas: ansiedade, depressão e baixa autoestima. O problema, portanto, não se limita a alguns comentários inadequados. Ele diz respeito à saúde mental e ao respeito fundamental pelos indivíduos.

Gordofobia persistente na moda

Embora a diversidade corporal esteja certamente progredindo em algumas campanhas publicitárias e em algumas passarelas, os padrões dominantes permanecem poderosos. Nos últimos anos, vários observadores notaram um ressurgimento marcante da magreza extrema em certas esferas da moda, impulsionado por tendências estéticas e discussões em torno de tratamentos para perda de peso.

Nesse contexto, a visibilidade de Ashley Graham assume uma dimensão particular. Ela personifica uma alternativa às normas restritivas e nos lembra que corpos curvilíneos, esculturais, voluptuosos ou poderosos não são uma "tendência", mas uma realidade. Outras figuras do mundo da moda, como Laetitia Casta, também falaram sobre a evolução dos padrões e a pressão exercida sobre as modelos ao longo das décadas. A moda muda, mas as exigências permanecem.

Quando as críticas também vêm de mulheres

Um elemento marcante deste episódio: alguns dos comentários negativos vieram de outras mulheres. Essa observação levanta questões: os padrões de magreza estão tão arraigados que, por vezes, alimentam a comparação e a rivalidade, em detrimento da solidariedade? A gordofobia não é obra exclusiva de indivíduos maldosos. Ela está inserida em um sistema cultural que valoriza certos tipos de corpo e torna outros invisíveis. Desconstruir esses sistemas exige tempo, conscientização e uma verdadeira vontade coletiva.

Um debate que vai além dos púlpitos.

A questão não se resume apenas à moda. Em muitos países, organizações denunciam a discriminação baseada no peso no emprego, na saúde e na mídia. Um estudo de 2019 publicado na revista The Lancet Public Health destacou que "o estigma do peso pode prejudicar a saúde geral, independentemente do índice de massa corporal". Os pesquisadores enfatizaram a importância de distinguir entre "saúde pública e julgamento moral".

Em última análise, ao continuar a posar, desfilar nas passarelas e se manifestar, Ashley Graham nos lembra que nenhum tipo de corpo deve ser motivo de ridicularização. Seu corpo não é um debate público: é dela. Embora os padrões estejam evoluindo, as reações provocadas por figuras ditas "não padronizadas" provam que ainda há um longo caminho a percorrer. Cada declaração, cada representação assertiva, contribui, portanto, para ampliar o espaço. E para reforçar uma verdade fundamental: seu corpo, em toda a sua singularidade, merece respeito e visibilidade.