Chamadas de "terianos", quem são essas pessoas que se identificam com animais?

Num mundo onde a identidade se reinventa constantemente, algumas pessoas encontram uma profunda conexão com formas animais. Conhecidas como "terianos" ou "teriantropos", elas não se consideram "plenamente humanas" e exploram uma ligação interior com um animal, real ou extinto. Essa "identidade de gênero" menos conhecida fascina pela sua riqueza psicológica e espiritual.

Uma identidade animal não física

Ser um teriano não significa acreditar que se pode transformar fisicamente em um animal. Trata-se de uma identificação não física e profundamente sentida. Cada teriano se conecta a um "teriótipo", geralmente um lobo, um gato, um cavalo ou um pássaro, que é parte integrante de sua identidade interior.

Essa conexão às vezes se manifesta durante um "despertar", um momento em que a pessoa se torna consciente dessa afinidade. Os terianos podem então experimentar "mudanças": sensações de membros fantasmas (cauda, garras), impulsos instintivos ou oscilações de humor correspondentes ao seu animal interior. Diferentemente dos "furries", que adotam um personagem por diversão ou fantasia, os terianos vivenciam isso como uma verdade pessoal, um aspecto do seu ser.

Origens e comunidade

A palavra "therian" surgiu no início da década de 1990 em fóruns online, derivada do termo "theriantrope", que por sua vez vem das palavras gregas para "besta" e "humano". Os terianos fazem parte da subcultura mais ampla dos "otherkins", que também inclui os "fictionkins" — pessoas que se identificam com seres fantásticos como dragões ou elfos.

Plataformas como o TikTok (#TherianTok) ajudaram a tornar essas experiências visíveis. Elas apresentam performances encenadas, "quadrobics" (andar de quatro) e o uso de acessórios como caudas e orelhas. No entanto, a maioria dos terianos enfatiza a importância da experiência interior: trata-se, antes de tudo, de uma identidade pessoal, não de um jogo ou cosplay. As explicações para essa identificação variam, desde vidas passadas até neurodivergência ou simplesmente uma essência espiritual sentida.

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Tipos de terianos

A comunidade distingue várias formas de identificação:

Contheriano: uma fusão permanente entre humano e animal.

Suntherian: A animalidade faz parte da personalidade, mas permanece integrada à vida humana.

Interruptor de luz: uma mudança completa entre o estado humano e o animal.

Cladotério: identificação com uma família animal, como os felinos.

Cada teriano experimenta sua "animalidade" de maneira diferente, alguns constantemente, outros alternadamente, dependendo do momento ou das emoções.

Críticas e perspectivas externas

O fenômeno é intrigante e controverso. Alguns o veem como uma forma de "transtorno mental" ou um "efeito TikTok" entre adolescentes. Os próprios terianos enfatizam que se trata de uma identidade estável, involuntária e não escolhida. A antropologia às vezes associa essa experiência ao xamanismo ou a antigas tradições espirituais, enquanto a psiquiatria permanece cautelosa em relação a esse fenômeno.

Apesar das críticas, os terianos criam uma comunidade acolhedora, muitas vezes enfrentando zombaria ou incompreensão. Eles redefinem as noções de identidade humana e animalidade interior, e mostram que é possível explorar a vida interior com autenticidade e respeito.

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Uma diversidade que deve ser respeitada.

É importante ressaltar que os terianos vêm de todas as esferas da vida e suas identidades não se limitam a categorias rígidas. No TikTok, muitos vídeos mostram jovens "liberando" seu animal interior, frequentemente em conexão com questões de gênero ou identidade. As identidades de gênero são plurais, o mundo não é binário e é essencial respeitar como cada pessoa se define.

Em última análise, ser teriano significa abraçar uma dimensão de si mesmo que transcende o humano, mantendo-se, ao mesmo tempo, ancorado no respeito por si mesmo e pelos outros. Esse fascinante fenômeno situa-se na interseção entre a espiritualidade moderna, a introspecção e a busca pela autenticidade pessoal.