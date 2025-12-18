"Um bom peso é 48 kg": essas mulheres coreanas testemunham um ideal físico "opressivo".

Em uma rua de Seul, a criadora de conteúdo Louise Aubery estendeu seu microfone para os transeuntes e fez uma pergunta simples: "O que, para você, é um peso ideal?". As respostas revelaram uma imensa pressão social em torno da magreza. Em uma sociedade onde a aparência desempenha um papel central, muitas jovens admitem se julgar ou se comparar constantemente com outras pessoas.

O culto ao peso ideal: "50 kg é demais"

A maioria das mulheres entrevistadas por Louise Aubery mencionou um número específico: 48 kg. Para elas, esse era "o peso ideal", aquele que refletia um ideal de beleza. Uma jovem confidenciou: "Na verdade, um peso saudável para alguém com 1,60 m de altura é 55 kg... mas o peso ideal é 48 kg. Isso sim é bonito." Outra nuance: "A aparência é mais importante! Tudo depende da massa muscular, da gordura e da estrutura óssea."

Esses comentários refletem uma norma generalizada: a magreza como sinônimo de sucesso e beleza. Muitas admitem sentir estresse ou culpa por causa dessa pressão. "Isso me estressa um pouco. Todas as minhas amigas estão de dieta", confidencia uma participante.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise Aubery || MyBetterSelf (@louiseaubery)

Esses relatos nos fazem lembrar de nossas próprias falhas.

A publicação de Louise Aubery gerou reações intensas na internet. Muitos comentários expressaram tristeza ou horror diante desses padrões extremos: "Que triste! Igualzinho a nós em 2015. Sério, quem pesa 50 kg?". Essas palavras ressoam muito além das fronteiras da Coreia do Sul. Elas remetem aos anos em que a obsessão pelo "tamanho 34" ou pelas "dietas milagrosas" dominava as redes sociais na Europa. Muitas mulheres ainda lutam para se libertar dessa obsessão.

Algumas notas de esperança

No entanto, algumas das mulheres entrevistadas enviaram uma mensagem mais benevolente. Uma delas concluiu sua resposta com uma frase terna: "Já somos muito bonitas como somos. Quando ganhamos peso, isso também é bonito de outra forma." Louise Aubery, conhecida por seu compromisso com a aceitação do próprio corpo, aplaudiu essas palavras.

Esta entrevista de rua em Seul revela uma tensão universal: a tensão entre os ditames da beleza e a autoestima. Embora as mulheres coreanas entrevistadas falem com uma sinceridade desarmante, suas palavras ressoam com todos aqueles que já temeram o número na balança. "A verdadeira beleza", como nos lembra Louise Aubery, é medida menos em quilos do que em liberdade.