Quantos dias com a família antes da "explosão"? Especialistas finalmente revelam o número.

Para as festas de fim de ano, você pode ter planejado passar alguns dias com a família. Saborear deliciosas refeições caseiras, folhear álbuns de fotos antigos e assistir a "Esqueceram de Mim" juntos para digerir a ceia natalina — o plano parece idílico. No entanto, não conte muito com o espírito natalino e os pratos cuidadosamente preparados durante essa longa estadia na casa da sua infância. Terapeutas calcularam a duração máxima que você consegue tolerar nesses reencontros.

Reuniões familiares: mais cansativas do que relaxantes

Com a aproximação da véspera de Natal, você pode estar voltando para o seu antigo quarto de adolescente, ainda coberto de pôsteres de boy bands. Nos filmes, esse retorno para a casa da família é sempre maravilhoso e incrivelmente reconfortante. A família passa o tempo todo construindo vilas de gengibre, decorando a árvore de Natal, tudo isso usando suéteres natalinos feios e cheios de enfeites. Na vida real, é mais parecido com "O Grinch" do que com "Um Natal Encantado".

Como todos os anos, você teme que o reencontro azede ou que antigas mágoas ressurgam entre uma garfada e outra de pão doce. Não é preciso uma opinião política inoportuna ou uma pergunta um pouco indiscreta sobre seu relacionamento para desencadear uma guerra interna. Na realidade, mesmo quando tudo vai bem na família, você ainda pode sofrer uma forte ressaca social e enjoar do seu próprio círculo de amigos. Fique tranquilo, você não é insensível nem uma réplica do Grinch da vida real.

Os terapeutas, cujos consultórios ficam lotados todo Natal, têm uma explicação mais racional para essa explosão emocional. “Os encontros familiares extensos exigem que os adultos regridam aos seus antigos papéis familiares, mantendo, ao mesmo tempo, suas identidades adultas atuais”, explica Erin Pash, terapeuta de família e de casais licenciada, ao HuffPost . Pode ser particularmente difícil encontrar seu lugar e atender a essas expectativas. Além disso, você perde um certo grau de autonomia. É preciso seguir um conjunto de regras: cumprir as obrigações familiares, comer em horários específicos e participar de atividades prescritas. Em resumo, toda a sua rotina é interrompida e, depois de quatro dias, você já está ansioso para ir embora.

Esses sinais revelam muito sobre o seu nível de saturação.

As reuniões familiares de Natal são particularmente desgastantes. Se os comerciais e as comédias o convenceram de que esses são os momentos mais preciosos do ano, você tem todo o direito de se sentir sobrecarregado, exausto, irritado e exasperado. Mesmo que você esteja acostumado a reprimir suas emoções e se refugiar no banheiro, essa não é a melhor solução. Em vez de fingir alegria, aprenda a reconhecer seus limites.

A menor coisa te irrita? Você imagina todos os cenários possíveis? Sente-se exausto(a) mesmo que seu único esforço seja desdobrar o cobertor no colo? Sua raiva é palpável, a ponto de seu tio sugerir que você tome uma bebida para "relaxar"? Certamente é porque você chegou ao seu limite, aquele silencioso "Não aguento mais".

“Preste atenção aos sinais físicos: dores de cabeça tensionais, mandíbula travada, sono interrompido, problemas digestivos ou aquela sensação de precisar de uma longa pausa para ir ao banheiro e recuperar o fôlego”, recomenda Pash. “Se você começar a sonhar com o seu sofá ou a contar as horas para a sua partida, significa que o seu sistema nervoso está enviando um sinal de alerta”, continua o especialista.

O que os terapeutas recomendam para te proteger

Quando as refeições em família se tornam cansativas, tudo o que você quer é se refugiar em uma cabana sem Wi-Fi. Em vez disso, você vai para a mesa das crianças, fica nos bastidores (ou seja, na cozinha) ou faz uma pausa na porta de casa. E atenção: isso é perfeitamente natural. "Permita-se estabelecer limites sem se sentir culpado. Precisar se distanciar da sua família não significa que você não os ama; significa simplesmente que você é humano", insiste Pash.

É claro que não se trata de transformar a refeição em um acerto de contas, de dizer em voz alta o que você está sentindo por dentro ou de encerrar a festa mais cedo com desculpas esfarrapadas. No entanto, você pode usar táticas de distração para prolongar o prazer. "Crie um espaço psicológico para si mesmo limitando sua disponibilidade para cada atividade: você não precisa estar presente em todas as conversas que acontecem na cozinha", aconselha o especialista. Encontre sua zona de conforto dentro desse desconforto.

Os encontros familiares, uma tradição de fim de ano, podem despertar a criança que existe em você. No entanto, é mais provável que perturbem sua harmonia interior. Para manter o equilíbrio, seja honesto consigo mesmo.