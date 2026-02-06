Devido ao "excesso de turismo", este icônico festival japonês foi cancelado.

As autoridades de Fujiyoshida (Prefeitura de Yamanashi, Japão) decidiram cancelar o Festival das Cerejeiras em Flor de 2026, um evento tradicionalmente muito popular na primavera. Essa medida foi tomada em resposta à pressão turística considerada insustentável para os moradores e o meio ambiente local.

Um evento histórico foi interrompido.

Durante a última década, todos os anos, na primavera, o festival das cerejeiras em flor (Sakura Matsuri), realizado no Parque Arakurayama Sengen, atraía dezenas de milhares de visitantes que vinham admirar as flores de cerejeira e a vista icônica do Monte Fuji emoldurada pelo Pagode Chureito. Para 2026, a Prefeitura de Fujiyoshida, na província de Yamanashi, anunciou o cancelamento total do evento. Isso põe fim, temporariamente, a uma tradição que atraía cerca de 200.000 pessoas anualmente.

Uma decisão motivada pelo excesso de turismo.

As autoridades explicaram que "o crescente fluxo de turistas excedeu a capacidade do local e perturbou o cotidiano dos moradores". Os problemas relatados variaram de engarrafamentos a verdadeiros incômodos urbanos, como lixo nas ruas e comportamento desrespeitoso. O prefeito Shigeru Horiuchi enfatizou que, apesar da beleza da paisagem, a paz e a dignidade dos cidadãos estavam ameaçadas, justificando assim a suspensão do festival.

Incidentes e segurança pública

Entre os comportamentos considerados problemáticos, as autoridades mencionaram visitantes invadindo propriedades privadas para usar banheiros e até casos de excrementos deixados em jardins residenciais. Pais também expressaram preocupação após presenciarem crianças sendo empurradas em calçadas lotadas, o que aumentou os temores pela segurança dos moradores locais.

Apesar do cancelamento, a temporada ainda é muito aguardada.

Embora o festival oficial não vá acontecer, as cerejeiras certamente continuarão a florescer na primavera, e espera-se que o Parque Arakurayama Sengen atraia muitos visitantes ansiosos para ver as sakuras e o Monte Fuji. Para melhor gerenciar o impacto desse fluxo de visitantes, a cidade está planejando medidas como a instalação de banheiros temporários, o aumento da segurança e a melhoria do estacionamento.

Uma tendência mais ampla no Japão

Este cancelamento reflete, em última análise, uma dificuldade mais geral enfrentada por diversos destinos japoneses muito populares, onde o turismo de massa – estimulado pela desvalorização do iene e pela ascensão de imagens virais nas redes sociais – agora apresenta desafios em termos de gestão de fluxos e coexistência com as comunidades locais.

Em resumo, o fim do Festival das Cerejeiras em Flor do Monte Fuji em 2026 ressalta as crescentes tensões entre o turismo internacional e a proteção da qualidade de vida local. Embora a temporada de flores continue sendo um dos destaques do Japão, essa decisão representa um passo significativo na forma como locais icônicos gerenciam o fluxo de visitantes.