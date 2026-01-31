Por que os comissários de bordo recomendam nunca usar essa roupa em um avião?

Quando se trata de voar, a maioria dos passageiros prioriza o conforto. No entanto, de acordo com os comissários de bordo, certas roupas devem ser evitadas, pois podem causar problemas em emergências, durante mudanças de temperatura ou simplesmente por motivos de higiene. Veja por que eles recomendam nunca usar certas roupas a bordo.

Roupas apertadas são inimigas da circulação.

Calças skinny, calças muito apertadas ou leggings extremamente justas estão longe do ideal a 10.000 metros de altitude. Elas comprimem a cintura e as pernas, promovem o inchaço e podem aumentar o risco de má circulação sanguínea ou até mesmo trombose venosa profunda em voos longos. Por isso, os comissários de bordo recomendam roupas folgadas e confortáveis, como calças de moletom ou calças largas, para que as pessoas se sintam confortáveis sentadas por várias horas e para minimizar cãibras e desconforto.

Calções, minissaias e macacões: uma falsa barganha

Outra peça de roupa a evitar: calções, minissaias ou vestidos muito curtos. A exposição direta ao assento significa o contacto direto com superfícies que raramente são devidamente desinfetadas, aumentando a exposição a bactérias e fungos presentes nos tecidos e nos apoios de braços. O mesmo problema existe em casas de banho apertadas, onde o chão e as paredes são frequentemente pouco higiénicos. Os macacões, por outro lado, apresentam um problema prático: difíceis de tirar em casas de banho pequenas, correm o risco de tocar no chão sujo e arrastar-se nele, o que a tripulação de cabine desaconselha veementemente.

Materiais inflamáveis, leggings sintéticas e riscos durante a evacuação.

Além do conforto, comissários de bordo e especialistas em segurança nos lembram que certos tecidos são perigosos em caso de incêndio ou evacuação de emergência. Leggings de poliéster, náilon ou acrílico, assim como roupas com franjas ou feitas de materiais altamente inflamáveis, podem derreter na pele quando expostas a calor intenso e causar queimaduras graves. Eles recomendam fibras naturais como algodão, lã ou linho, que oferecem melhor proteção térmica e minimizam os danos em caso de incidente.

Sandálias, chinelos e saltos altos: um risco para os seus pés.

Sandálias abertas, chinelos e sapatos de salto alto são terminantemente proibidos para a tripulação de cabine. Em primeiro lugar, porque não protegem contra o frio da cabine e, em segundo lugar, porque dificultam significativamente uma evacuação rápida por meio de escorregadores de emergência ou escadas metálicas. Por isso, os comissários de bordo recomendam calçados fechados e estáveis, fáceis de tirar e colocar nos pontos de segurança, como tênis ou mocassins, para que os passageiros possam caminhar, correr ou descer um escorregador sem se machucar.

Em resumo, os profissionais da aviação recomendam roupas que cubram o corpo, sejam confortáveis e práticas. A ideia é levar em consideração a higiene, a segurança e a realidade de um ambiente por vezes imprevisível. Escolher o que vestir em um avião, portanto, não se resume apenas à aparência: é também um verdadeiro ato de proteção para o seu corpo… e uma forma de tornar o voo mais agradável, da decolagem ao pouso.