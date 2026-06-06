Blond, brunett, rödhårig… vilka är de vanligaste hårfärgerna i världen?

Tänk om vårt hår berättade historien om världens mångfald? Från kolsvart till eldrött är vissa hårfärger mycket vanligare än andra.

Svart och brunt, de stora vinnarna

Inte helt oväntat är mörka hårfärger den absolut vanligaste hårfärgen i världen. Enligt allmänt accepterade uppskattningar står svart (eller mycket mörkbrunt) hår för cirka 75 till 85 % av världens befolkning, vilket gör det till den absolut vanligaste hårfärgen. Den förekommer främst i Afrika, Asien, Latinamerika samt södra och östra Europa. Därefter kommer kastanj, eller ljusare brun, den näst vanligaste färgen, med cirka 11 % av befolkningen som har denna hårfärg. Den är särskilt vanlig i Europa och i länder med stora befolkningar av europeisk härkomst.

Blont hår är mer ovanligt än det verkar.

I motsats till vad många tror är naturligt blont hår ganska ovanligt: det drabbar endast 2 till 3 % av världens befolkning. Det är främst koncentrerat till Nordeuropa, där vissa lokala befolkningar har mycket högre andelar. Intrycket att vi ser mer av det beror på att blont också är den mest populära artificiella hårfärgen: nästan tre av fyra kaukasiska kvinnor provar det minst en gång i livet. Detta snedvrider allvarligt vår uppfattning om det verkliga antalet naturligt blonda hårfärger.

Rött hår, den sällsyntaste färgen

Priset för sällsynthet går till rött hår, vilket bara drabbar cirka 1 till 2 % av världens befolkning. Denna nyans är kopplad till en variant av en gen, MC1R, som ärvs på ett recessivt sätt: för att ha rött hår måste man ärva den muterade versionen av genen från båda föräldrarna. Det är därför rött hår är koncentrerat till vissa regioner, särskilt de brittiska öarna – Skottland och Irland har de högsta andelarna i världen.

En fråga om melanin och gener

Men varifrån kommer denna mångfald? Allt handlar om melanin, pigmentet som också färgar hud och ögon. Två typer samexisterar: eumelanin, som ansvarar för bruna och svarta nyanser, och feomelanin, som ger röda och gyllene slingor. Deras andel avgör varje persons hårfärg. Fenomenet är i hög grad genetiskt. Den största studien som genomförts i ämnet, med nästan 343 000 deltagare från UK Biobank , identifierade majoriteten av generna som är involverade i hårfärg, vilket bekräftar hur ärftlig denna egenskap är.

Från den ultradominanta svarta till den diskreta röda, följer världskartan över hårfärger implicit kartan över mänskliga populationer och deras migrationer. En fascinerande mosaik som påminner oss om att bakom varje hårstrå finns en lång genetisk historia – och ett oreducerbart element av slump.