Vilka är de sällsyntaste naturliga hårfärgerna i världen?

Globalt dominerar svart och brunt överväldigande spektrumet av mänskliga hårfärger. Alla andra nyanser är, som jämförelse, undantag. Men vilken är den sällsyntaste naturliga hårfärgen? Låt oss dechiffrera en historia som främst är genetisk.

Genetik är mer subtil än det verkar.

En storskalig studie som publicerades 2018 och involverade cirka 350 000 personer klargjorde dessa mekanismer. Dess författare visade att MC1R-genen bara förklarar cirka 73 % av ärftligheten hos rött hår: andra gener spelar en roll i att "aktivera" eller "deaktivera" dess effekt. Ännu mer förvånande är att majoriteten av personer som bär på två varianter av MC1R inte är rödhåriga, utan blonda eller ljusbruna. Med andra ord beror hårfärg på ett komplext samspel mellan flera gener, inte bara en.

Rött hår, den sällsyntaste färgen

Rött hår drabbar endast cirka 1 till 2 % av världens befolkning, vilket gör det till den sällsyntaste naturliga hårfärgen. Denna nyans är ett resultat av variationer i en specifik gen, MC1R, som bestämmer vilken typ av pigment (melanin) som produceras av kroppen. När denna gen fungerar "normalt" främjar den produktionen av eumelanin, ett mörkt pigment. Vissa versioner av genen minskar dock denna produktion till förmån för feomelanin, ett röd-orange pigment, som är ansvarigt för rött hår. En viktig egenskap är att denna egenskap är recessiv. För att ha rött hår måste man ärva en variant av genen från var och en av sina två föräldrar, vilket förklarar dess sällsynthet.

En mycket ojämn geografisk fördelning

Rött hår är inte jämnt fördelat över hela världen: det är koncentrerat till befolkningar i Nord- och Västeuropa. Skottland innehar rekordet, med cirka 13 % av befolkningen som är rödhåriga, följt av Irland (cirka 10 %). I dessa regioner bär en mycket större andel av befolkningen – upp till 40 % i Skottland – på en variant av genen utan att uttrycka den. Dessa är "dolda" bärare som kan föra hårfärgen vidare till sina barn utan att själva uppvisa den.

Naturblond, en annan ovanlig nyans

Naturligt blont hår, som ofta förknippas med Nordeuropa, är också ovanligt i hela världen och drabbar cirka 2 till 3 % av befolkningen. Även om det verkar vanligt i Skandinavien blir det mycket ovanligt när man betraktar alla kontinenter. Även här spelar genetik en central roll, men genom en mer komplex mekanism än för rött hår.

Om rött hår är så fascinerande beror det utan tvekan på att det kombinerar statistisk sällsynthet med en unik genetisk historia. Den sällsyntaste hårfärgen i världen kommer sannolikt inte att försvinna: genen som är ansvarig fortsätter att föras diskret vidare från generation till generation. En ovanlig hårfärg, men en som är djupt rotad i mänsklighetens arv.