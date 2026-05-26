En hårfärg som var avgudad på 2000-talet gör en stark comeback i sommar.

Hårtrender är cykliska, och sommaren 2026 är inget undantag. Den här säsongen är färgexperter överens: varma, lysande slingor, symboliska för början av 2000-talet, gör en stor comeback. Adjö till de isiga blonda och askfärgade nyanserna som regerat överlägset så länge; hej till karamell-, honungs- och gyllene nyanser, som ger håret värme och djup. En solig färg, perfekt lämpad för de varmare månaderna.

Den fantastiska återkomsten av varma och ljusa reflektioner

I åratal har många försökt undvika varma toner som ansetts vara "för mässingsiga". Denna trend håller tydligt på att vända inför sommaren 2026. Enligt branschfolk framstår varma blonda nyanser, i nyanser av karamell, honung eller krämiga blonda nyanser, som en av sommarens nyckelfärger. Dessa nyanser, som påminner om den naturliga lystern i solkysst hår, smickrar alla hudtoner och ger omedelbar lyster. En definitiv återgång till värme, efter säsonger som dominerats av kalla toner.

"Pengemyntet", ett signaturmärke från 2000-talet

Utöver själva färgen är det också en ikonisk teknik från 2000-talet som gör comeback: ansiktsinramande slingor, numera kallade "money pieces". Dessa ljusare slingor, koncentrerade runt ansiktet, ljusar omedelbart upp hyn och ger struktur åt frisyren. Färgexperter noterar en tydlig återgång till kontrast och dimension, efter år av mycket naturlig, blandad färg. Denna metod, både nostalgisk och modern, möjliggör en återupplivning av en kraftfull skönhetssignatur från den eran.

Varför den här trenden är tilltalande igen

Flera faktorer förklarar denna återuppgång i popularitet. För det första sträcker sig det bestående inflytandet från "Y2K"-estetiken, så utbredd inom mode och smink, naturligt till håret. För det andra, önskan om värme och ljusstyrka, särskilt uppskattad på sommaren. Slutligen erbjuder dessa varma nyanser en praktisk fördel: de kräver ofta mindre underhåll än kalla blonda hårfärger, som kräver regelbundna pigmenteringsbehandlingar. En idealisk kompromiss mellan stil och enkel skötsel.

Med återkomsten av varma slingor och hårfärgen "money piece" återupplivar sommaren 2026 en älskad hårfärg från tjugo år sedan. En ljus och lättillgänglig trend som återigen bevisar att 2000-talets mode fortsätter att inspirera.