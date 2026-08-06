"Honungsblond" gör stor comeback i frisörsalonger

Efter att kalla blondiner tagit över är honungsblond tillbaka för att lysa upp håret. Denna varma nyans är tilltalande för sin naturliga effekt, mjuka ljus och förmåga att framhäva din basfärg. Det är en trend att anamma om den passar dig, men i slutändan är det ett personligt val.

Honungsblond, den varma nyansen som återigen är fängslande

Under flera säsonger dominerade isiga, ask- eller platinablonder önskan om en makeover av håret. Idag vänder trenden: soligare nyanser återfår popularitet i frisörsalonger. Bland dem framstår "honungsblond" som en av de mest efterfrågade nyanserna just nu.

Dess framgång är en del av en bredare utveckling inom hårfärgning: önskan om mjukare, mer personliga resultat som ligger närmare naturlig hårfärg. Snarare än att helt förvandla håret är målet nu att berika det med slingor som ger dimension och glans.

En lysande färg med gyllene och bärnstensfärgade inslag

Honungsblond kännetecknas av sin subtila blandning av ljusa, gyllene och lätt bärnstensfärgade toner. Till skillnad från kalla blondiner, som förlitar sig på mycket rena nyanser, behåller den ett visst djup och ger en mer omslutande effekt.

Denna färg kan anpassas för att passa alla stilar. Några slingor på en mörkblond bas skapar en subtil solkysst effekt, medan ett helt gyllene hårstrå ger en mer märkbar förändring. Målet är detsamma: att skapa en livfull färg med dimension och massor av ljus.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kutaysusarisi (@kutaysusarisi)

Varför kommer den här trenden tillbaka nu?

Nuvarande hårfärgningstrender gynnar blandade effekter, glans och naturliga övergångar. Honungsblond förkroppsligar denna trend perfekt: den framhäver den ursprungliga färgen utan att skapa en skarp kontrast. Den uppnås genom balayage eller fina slingor och ger ett personligt och föränderligt resultat. Rötterna smälter lättare in i färgen, vilket minimerar avgränsningen och låter dig sprida ut dina salongsbesök. En riktig fördel för dig som vill ha strålande hår utan onödigt underhåll.

Balayage, stjärntekniken för honungsblond

En av de stora fördelarna med honungsblond är dess mångsidighet. Denna nyans kan passa många hudtoner och naturliga hårfärger. För att uppnå ett naturligt resultat är balayage fortfarande den föredragna metoden. Denna teknik innebär att ljusa upp vissa områden i håret samtidigt som djupet i basfärgen bevaras.

När det görs på rätt sätt skapar det en blandad, lysande effekt som är lätt att bära varje dag. Färgen utvecklas gradvis och bibehåller en vacker rörelse under månaderna. Denna teknik kräver dock verklig expertis: en dåligt utförd balayage kan skapa alltför skarpa kontraster och en mindre harmonisk effekt.

Honungsblond är så populärt idag eftersom det kombinerar lyster, ett naturligt utseende och enkel skötsel. Denna hårtrend framhäver skönheten i varje hårstrå, samtidigt som varje person får välja att anamma det ... eller inte, enligt sina önskemål och stil.