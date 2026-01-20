Search here...

"Packig lugg" framstår som frisyrtrenden 2026

Frisering
Photo d'illustration : @arianagrande/Instagram

Gardinluggar ger vika för "piecey bang", den nya hårtrenden från 2026, särskilt sett hos den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Ariana Grande och skådespelerskan Pamela Anderson. Avsmalnande, texturerad och enkel, denna klippning utstrålar modernitet samtidigt som den är otroligt enkel att bära varje dag.

Texturen som revolutionerar luggen

Till skillnad från en elegant, strukturerad lugg, använder sig den "stycka luggen" av tunna, separata hårstrån som sträcker sig mot pannan. Denna lätthet skapar naturlig rörelse och ger omedelbart en avslappnad men elegant look. Frisörer märker en växande entusiasm för denna "rörliga" lugg, långt ifrån luggstilen som kräver locktänger och hårspray.

Hennes hemlighet: en lager-på-lager-lugg som ljusar upp håret vid rötterna samtidigt som den bibehåller volymen i topparna. Resultatet: en subtil inramning av ansiktet som ger en ljusare hy.

Perfekt för alla ansikts- och hårtyper

Dess stora styrka ligger i dess anpassningsförmåga. Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Ariana Grande vid Critics Choice Awards 2026, sångerskan och låtskrivaren Suki Waterhouse och sångerskan Lisa från den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen Blackpink bevisar att det här segmentet överskrider åldrar och stilar.

Oavsett om ditt hår är fint, tjockt, rakt eller vågigt, smälter denna lugg sömlöst in och framhäver dina ansiktsdrag. Den ger både struktur och mjukhet, ramar elegant in ansiktet samtidigt som den är enkel att styla varje dag. Mångsidig och tidlös, det är ett säkert val för dig som vill kombinera modern stil med praktiska egenskaper.

Hejdå perfekt slät, hej naturlig rörelse

Denna återupplivning är en del av 2026 års estetik: adjö till överkontrollerat hår, hej till sofistikerad naturlighet. Den "styva luggen" hyllar eleganta ofullkomligheter: självsäkert ostyrigt hår, en matt textur och naturlig volym vid rötterna. Den styva luggen fungerar lika bra med en vågig bob som med extra långt hår.

Kända frisörer i London och New York ser en kraftig ökning av efterfrågan: "+200 % för texturerad lugg på 6 månader." Sociala medier svämmar över av handledningar om hur man återskapar looken hemma eller underhåller sin lugg. Och för de som tvekar att ta steget: börja med att lätt tunna ut sin befintliga lugg. En erfaren frisör kommer då att kunna skapa textur utan att drastiskt förkorta den.

Kort sagt, år 2026 är lugg inte längre statisk: den dansar, den lever, den ramar in med mjukhet. Den "stycka luggen" förvandlar den så kallade traditionella luggen till en livfull modeaccessoar som utstrålar självförtroende och lätthet.

Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
