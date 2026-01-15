Hon klipper håret med ett byggverktyg: resultatet är galet!

På grund av brist på tid, pengar eller självförtroende fräschar allt fler kvinnor upp sina frisyrer hemma och klipper topparna med vad de än har till hands. En innehållsskapare, som kombinerar stil och konstruktionsarbete, tog sig an denna håruppgift med ett plagg som passade bättre i en verktygslåda än en necessär. Tips: hennes frisyr var laserexakt.

En laser för att klippa hår

Att klippa håret själv hemma är ett riskabelt åtagande, särskilt om du är hopplös på geometri och inte har någon hårexpertis. Vissa kvinnor följer noggrant pålitliga online-handledningar, medan andra improviserar och förlitar sig på sin uppfinningsrikedom. En gör-det-själv-skönhetsentusiast vid namn @makristia bytte ut sin kam mot en bygglaser för att styra sin sax och undvika en asymmetrisk lagerklippning.

Innehållsskaparen, som är lika skicklig på mascara som på borrmaskin och lika hemma i overall eller satinklänning, är mer van vid att forma träplankor än att applicera keratinbehandlingar. Men för denna lilla hårförvandling tog hon fram de stora vapnen och plundrade inte sina badrumslådor utan sin arbetsbänk i garaget. Och det måste sägas att den här bygginspirerade tekniken gör underverk!

Detta flitigt använda mätverktyg inom murverk drar en tydlig riktlinje över den erfarna arbetarens ovanligt långa hår. Hennes kollega, som inte har några frisörkunskaper, hjälper till med den knepiga delen. Med baksidan av hårklipparen trimmar han topparna, och resultatet är salongsvärt .

Det ovanliga och billiga knepet som tilltalar

I bildtexten rättfärdigar innehållsskaparen, som talar lika mycket humor som byggjargong, sitt arbete: ”Salonger är för dyra.” Och hon har inte helt fel. Kvinnor spenderar i genomsnitt 40 euro för en enkel hårklippning, medan män knappt spenderar 10 euro hos den lokala barberaren. Denna unga kvinna, med sina manuella färdigheter och fysiska yrkeskunskap, använde sin utrustning skickligt. Och det är en rungande succé.

Medan vissa kvinnor använder ett hårband för att justera sin frisyr, valde denna mångsysslare ett mer välbekant föremål, ett vars precision hon förstår. I kommentarerna berömde internetanvändare till och med denna osannolika upplägg och jämförde den unga kvinnan med Kim Possible. "Det här kan vara det mest geniala jag någonsin sett på internet", löd en kommentar. Även yrkesverksamma inom området godkänner idén. "Som hårstylist godkänner jag det, och vi skulle kunna använda det här", tillade en.

Bryta ner stereotyper om kvinnor som är gör-det-själv-entusiaster

I sin video delar den ensamstående mamman inte bara med sig av ett hårtips; hon omtolkar också sitt yrke, som hon obevekligt förknippar med män. Hon omdefinierar inte bara sin frisyr utan även stereotyperna kring den. Dessa cargobyxor och stridsstövlar är hennes vardagskläder. Långt ifrån att vara en gör-det-själv-entusiast på helgerna eller en arbets"assistent" som bara vet hur man tapetserar, smutsar hon ner händerna (eller snarare, sin cement).

I motsats till vad man kan tro är detta verktyg, som fått sin ursprungliga funktion att återanvänts, inte bara ett tillfälligt tillbehör som samlar damm i hennes garage. Det är ett instrument hon alltid har med sig. För när hon går till jobbet tar hon inte en designerhandväska utan en portfölj full av skiftnycklar och skruvmejslar. Genom denna uppvisning av sitt hår bevisar hon att inte alla kvinnor i byggbranschen har pojkaktiga frisyrer och "maskulina" manér.

Om du någonsin funderar på att klippa ditt eget hår vet du vad du ska göra. Den här handledningen, till skillnad från allt du någonsin sett på sociala medier, är perfekt för att ge ditt hår ett nytt, fräscht utseende.