Att välja hårfärg efter din hudton: den enkla metoden för en naturlig lyster

Istället för att ge efter för de senaste hårtrenderna genom att kräva "espressobrun" eller "smörblond" matchar allt fler kvinnor sitt hår efter sin hudton. Medan "ton-i-ton" länge var starkt avrådt inom skönhet, är det idag vanligt i salonger. Och de som har provat det framför spegeln nämner alla argumentet om "hälsosam lyster".

Att matcha hårfärg med hudton: den nya trenden

För inte så länge sedan färgade frisörer sina kunders hår champagneblont, mjukt svart eller plommonblont, och följde noggrant de senaste skönhetstrenderna. Idag är önskemålen mer personliga i den roterande stolen. Kvinnor kommer inte längre med en deadline i handen; de kräver färger som harmoniserar med deras hy för en monokromatisk look.

Under lång tid har kvinnor gett efter för frestelsen att välja trendiga hårfärger utan att nödvändigtvis ifrågasätta färglärans regler. Men ibland kan dessa färger, så populära på Pinterest, göra ansiktsdrag hårdare, göra huden matt och misslyckas med att leverera den önskade wow-faktorn. Nu gör kvinnor som vill ha en förändring medvetna hårval och föredrar naturliga hudtoner framför de nyanser som marknadsförs online.

Kvinnor av blandras går alltså från mörkbrunt till karamellbrunt, och vita kvinnor färgar sitt svarta hår sandblont. Detta skapar illusionen av en "skräddarsydd" färg, skräddarsydd för varje individs hy. "Nyanserna väljs för att harmonisera med kundens hudton snarare än att skapa en kontrast. Målet är inte längre att framhäva överdefinierade hårstrån, utan att skapa en naturlig och harmonisk färg, perfekt anpassad till personen som bär den", förklarar stylisten Rogerio Cavalcante, ägare till salongen The Second Floor, till mediebolaget Bustle.

Kända personligheter experimenterade med det långt före sociala mediers guldålder. Detta är fallet med Tyra Banks och Jessica Alba, som var bland de första att lansera denna "kameleont"-estetiska rörelse som nu förknippas med stilen "tyst lyx".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Prada Beauty (@pradabeauty)

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sofia Vergara (@sofiavergara)

Vad färgexperter tycker om den här trenden

Hår ramar ständigt in ansiktet. Det är lite som att bära ett plagg precis under hakan hela dagen. Om det är fel färg krockar det med din hud. Om det är rätt färg skapar det omedelbar harmoni. Det är därför en enkel förändring av några nyanser kan förändra ditt övergripande utseende, utan att förändra något annat. Färg blir ett verktyg för självuttryck, men också för att framhäva dina naturliga drag.

Det är dock bäst att söka expertråd innan du gör något med dina slingor, annars riskerar du att förstöra din potential. Färgexperter är eniga: i denna hårstylingteknik är toner avgörande för att undvika en hjälmliknande effekt. Brunt kan vara kallt, varmt, gyllene eller askgrå. Blondt kan vara iskallt, beige, honungsfärgat eller champagnefärgat. Dessa subtila nyanser leker med ljus. Slingor som är för kalla på en varm hy kan få huden att se askgrå ut. Slingor som är för gyllene på en kall hy kan framhäva rodnad. Att hitta rätt balans är som att välja rätt foundation: den ska inte synas, men den ska göra hela skillnaden.

De gyllene reglerna för att anamma den här looken felfritt

Det kan vara frestande att återskapa experimentet i ditt eget badrum och låta din hudton sprida sig in i håret. Det handlar dock inte om att slumpmässigt välja en färg och kontrollera matchningen på handryggen, som du gör med din heltäckande kosmetika. Hårfärgning är inte så enkelt.

Innan vi diskuterar honungsblond eller chokladbrunt finns det en viktig punkt att förstå: din huds underton. Den kan vara varm (gyllene, persikofärgad, gul), kall (rosa, blåaktig) eller neutral (en blandning av båda). En hårfärg kan se fantastisk ut på en person ... och bleka bort en annan helt, helt enkelt för att den inte respekterar denna osynliga foundation.

Generellt sett förstärks varma hyer av gyllene, kopparfärgade, karamellfärgade och honungsfärgade toner. Kalla hyer, å andra sidan, utstrålar askfärgade, kalla, djupa chokladfärgade eller beigeblonda slingor. När det gäller neutrala undertoner har de den otroliga fördelen att de kan navigera mellan de två, med lite mer frihet. "Subtila variationer i ton, såsom mikroslingor, mjuka slingor och reflekterande glans, är viktiga", betonar Cavalcante. Istället för att sträva efter absolut enhetlighet är det därför bättre att tänka på harmoni och färgdjup.

Att välja en färg med låg kontrast som kompletterar din hy är väldigt smickrande och sparar också mycket tid på underhåll . Det är mindre krävande än radikal färgning. Denna hårtrend, som är oändligt anpassningsbar och skräddarsydd för varje individ, påminner något om konceptet med färganalys inom mode. Kort sagt, vi försöker inte längre kopiera våra grannar; vi respekterar våra egna unika fysiska egenskaper.