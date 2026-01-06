Denna ikoniska parfym, berömt buren av Brigitte Bardot, är fortfarande en kultklassiker och en storsäljare.

Shalimar från Guerlain, skapad 1925, är en av de sällsynta parfymerna som kan överskrida epoker utan att förlora sin lockelse. Denna ikoniska doft, som förknippas med Brigitte Bardot och en viss idé om fransk glamour, fortsätter att fängsla både fans av tidlösa klassiker och nya generationer som söker en doft med karaktär.

En sekelgammal doft som fortfarande är eftertraktad

Shalimar skapades i mitten av 1920-talet, inspirerad av Shalimar Gardens i Indien och anses vara en av de allra första orientaliska parfymerna i historien. Dess exceptionella hållbarhet beror på en sällsynt balans mellan sofistikering, glamour och doftkraft. Nästan ett sekel senare är den fortfarande en storsäljare hos utvalda parfymåterförsäljare som Sephora.

Den luktsignaturen hos en ikon

Brigitte Bardot hjälpte till att odla Shalimar-myten genom att göra den till en av sina favoritdofter. Även om hon inte är dess officiella talesperson, förkroppsligar hon dess anda perfekt: en frisinnad, okonventionell kvinna, långt ifrån "förnuftiga" normer. Att bära Shalimar handlar om att hävda en stark närvaro, ett doftspår som både bekräftas och hävdas.

En vaniljorientalisk doft som har blivit tidlös

Shalimars styrka ligger i dess djärva doftkonstruktion: en lysande toppnot av bergamott, ett blommigt och pudrigt hjärta och en orientalisk bas som blandar vanilj, amber, läder och balsamvinäger. Denna kontrast mellan initial fräschör och glamorös värme i basen skapar en sann signatur, omedelbart igenkännbar på huden. Det är detta unika spår som gör den till en "reflex"-doft, en som du återvänder till, även efter att ha provat andra parfymer.

Varför är det fortfarande så populärt?

I ett landskap mättat av nya dofter erbjuder Shalimar trygghet genom sin historia och fängslar med sin kraft. Den talar till de som är nostalgiska för de stora klassikerna såväl som till de som upptäcker en verkligt distinkt orientalisk doft för första gången. Återuppkomsten av traditionella parfymer och dragningskraften hos ikoniska dofter förklarar också dess förnyade framgång: att ge eller ta emot Shalimar är att välja en doft genomsyrad av kultur och känslor.

En modern bästsäljare på Sephora

Shalimar finns i flera eau de parfum-format och är fortfarande ett framträdande inslag i butiker och online, ett bevis på dess bestående popularitet. Dess förmåga att överskrida trender – från retro-glamour till dagens önskemål om fylliga dofter – gör den till ett säkert kort i parfymavdelningen. Mer än bara en parfym, den har blivit en symbol: för en tidlös stil och obestridlig glamour, från Bardot till idag.

Nästan ett sekel efter skapandet fortsätter Shalimar att regera överlägset i den mycket konkurrensutsatta parfymvärlden. På samma gång ett doftarv, ett åtråobjekt och ett manifest för frigjord femininitet, överskrider den generationer utan att någonsin förlora sin kraft.