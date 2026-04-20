Ofta användande av badhanddukar kan förvärra håravfall.

Tips och tricks
Léa Michel
Photo d'illustration : pikisuperstar / Freepik

Efter duschen gnuggar många instinktivt håret kraftigt med en handduk för att torka det snabbare. Denna vanliga praxis kan dock faktiskt öka risken för att håret går av och försvaga hårfibrerna. När håret är vått blir dess struktur mer sårbar. Nagelbandet – hårets yttre skyddande lager – är något öppet, vilket gör fibrerna mer mottagliga för mekaniska skador. Upprepad gnuggning med en vanlig handduk kan orsaka mikrofriktion som skadar hårets yta. Som ett resultat kan längderna bli mer spröda, matta och benägna att få kluvna toppar.

Varför friktion förvärrar brott

Traditionell frotté har en relativt grov textur. När håret gnids kraftigt skapar textilfibrerna friktion som kan lyfta nagelbandet.

Enligt en studie publicerad i International Journal of Trichology kan upprepad mekanisk skada, såsom överdriven gnuggning eller alltför kraftig borstning, förändra hårstråns struktur och försvaga hårets motståndskraft. Forskare betonar att vått hår är särskilt känsligt för mekanisk stress, vilket ökar risken för att håret går av. Detta fenomen drabbar alla hårtyper, men det kan vara mer märkbart på långt, lockigt hår eller hår som redan är försvagat av kemiska behandlingar.

Rätt steg för att bevara ditt hår

För att minimera skador rekommenderas det att använda skonsammare tekniker efter tvätt:

  • Klappa försiktigt håret med handduken istället för att gnugga.
  • Krama försiktigt längderna för att absorbera överflödigt vatten
  • använd en mikrofiberhandduk eller en mjuk bomullstrasa
  • Undvik att vrida vått hår

Mikrofiber är ofta att föredra eftersom det absorberar vatten effektivt samtidigt som det minskar friktion.

Vikten av att minska mekanisk stress

Dagliga vanor spelar en betydande roll för hårets utseende. Genom att begränsa upprepad mekanisk skada är det möjligt att bibehålla starkare hårfibrer. En skonsam rutin hjälper till att hålla håret mjukare, glansigare och mindre benäget att gå sönder. Många specialister rekommenderar också att man försiktigt reda ut håret när det är vått för att minimera spänningen på hårfibrerna.

En enkel förändring i hårvårdsrutinen

Att ändra hur du torkar håret tar bara några extra sekunder, men kan ha en synlig långsiktig effekt. En skonsammare metod hjälper till att bevara hårets struktur och förbättra dess övergripande utseende. Denna typ av åtgärd är en del av en omfattande hårvårdsrutin som prioriterar skonsamhet och konsistens.

Att gnugga håret kraftigt med en handduk är en vanlig vana som kan förvärra att hårfibrerna går sönder. Genom att använda skonsammare tekniker, som att försiktigt klappa håret, är det möjligt att begränsa skadorna och bibehålla starkare hår. Enkla justeringar av din dagliga rutin kan bidra till att förbättra hårets hälsa på lång sikt.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
