"Women looksmaxxing", skönhetstrenden bland unga kvinnor som orsakar oro

Glow-ups, utökade hudvårdsrutiner, en besatthet av det "perfekta ansiktet"... de senaste månaderna har ett nytt ord tagit över TikTok och sociala medier: "women looksmaxxing". Bakom denna nästan futuristiskt klingande term döljer sig en mycket verklig trend som driver vissa unga kvinnor att optimera sitt utseende in i minsta detalj. Och även om det kan vara positivt att ta hand om sig själv, börjar denna strävan efter perfektion väcka allvarliga frågor.

En trend som uppstod på internet

"Looksmaxxing" kommer från den engelska sammansättningen av "looks" (utseende) och "maximizing". Tanken? Att bli den "mest attraktiva" versionen av sig själv som möjligt genom en ansamling av skönhets-, fitness- eller estetiska tekniker. Ursprungligen cirkulerade fenomenet främst inom manliga online-communities. Idag exploderar dess kvinnliga motsvarighet på sociala medier, särskilt bland tonårsflickor och unga kvinnor.

När skönhet blir ett "projekt"

Principen "women looksmaxxing" bygger på ständig förbättring: ultraprecisa hudvårdsrutiner, kostråd, övningar för att "skulptera" ansiktet, strategisk makeup, intensiv hårvård och allt vanligare kosmetiska behandlingar. Varje detalj i kroppen blir ett "projekt att optimera".

På TikTok utlovar videor som förknippas med fenomenet ofta ett spektakulärt "före och efter". Vissa innehållsskapare delar oändliga listor över vanor som påstås vara utformade för att göra dem mer attraktiva: bättre hållning, "vitare" tänder, "glasfärgad hy", "perfekt" formade ögonbryn eller till och med minskning av ansikts"fel". Denna metod förvandlar ibland välbefinnande till en veritabel strävan efter estetisk prestanda.

Standarder som blir allt svårare att uppnå

Problemet, enligt många experter, är att denna trend ofta bygger på orealistiska standarder. Filter, retuschering och algoritmer skapar ett intryck av ständig perfektion, vilket är svårt att uppnå i verkligheten. Som ett resultat utvecklar vissa unga kvinnor en mer stel relation till sin image, med känslan av att de alltid måste "fixa" något.

Det som också är oroande är den mentala dimensionen av detta fenomen. Att ständigt jämföra sitt ansikte eller sin kropp med ultraperfekta modeller kan snabbt urholka självförtroendet. Skönhet blir då mindre ett utrymme för personligt uttryck och mer en oändlig strävan efter ett påtvingat ideal. Och på sociala medier kan denna press snabbt bli en daglig företeelse.

Inför fenomenet "kvinnors lookmaxing" efterlyser ett växande antal röster en mer nyanserad syn på skönhetsdiskursen online. Ett ansikte behöver inte vara "optimerat" för att ha värde, och självförtroende bör aldrig vara beroende av en algoritm eller en viral trend. Att vilja ta hand om sig själv är helt okej; faran uppstår dock när utseendet blir en ständig källa till ångest eller ett behov av bekräftelse.